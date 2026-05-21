Mauricio Gaona confirma amenazas de muerte: “Mi padre no le tuvo miedo a Pablo Escobar, no les voy a tener miedo a unos bodegueros”

En el lanzamiento de su libro La Constitución soy yo, Cuando la norma es el arma que desmantela la democracia, el jurista Mauricio Gaona explicó que había escrito esa obra a modo de “advertencia”. Según el afamado profesor, lo que se juega en las urnas este 31 de mayo es trascendental, quizá la elección más crucial de los últimos tiempos.

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Gaona compartió con el periodista Gustavo Gómez en el escenario y explicó, sin tapujos, lo que piensa, en medio de constantes aplausos del auditorio. Pero el profesor sorprendió cuando confirmó que era víctima de duras amenazas.

“Son amenazas que publican y luego retiran”, detalló. El jurista aseguró que es consciente de que están llegando y que se han incrementado tras la presentación de su libro en Medellín.

El profesor J. Mauricio Gaona asegura que “el populismo siempre necesita un culpable”. También afirma que antes las dictaduras daban golpes de Estado y hoy “el arma es la Constitución”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/r740d4PAFj — Revista Semana (@RevistaSemana) May 21, 2026

Pero luego explicó por qué no les teme. “Yo no solo tengo el mejor ejemplo de cómo se enfrenta eso. Mi padre no le tuvo miedo a Pablo Escobar, no les voy a tener miedo yo a unos bodegueros”.

Gaona recordó que su papá le decía que había que “escribir un libro para dejar escuela, sembrar un árbol para echar raíces y tener un hijo para no desaparecer jamás”.

Aseguró que es cierta la expresión de que “pueden asesinar al hombre, pero no las ideas. Este libro es para los jóvenes y yo les diría: no dejen que les roben el futuro otra vez. Yo les dejo esto, mis ideas. A mí ya no me pueden asesinar”.

En el lanzamiento de su libro, J. Mauricio Gaona aseguró que el “acuerdo nacional” es realmente un “disfraz”. Además, recordó el discurso en el que Nicolás Maduro también prometió esa fórmula. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EDCLCLWZYq — Revista Semana (@RevistaSemana) May 21, 2026

Gaona detalló los riesgos que ve hoy para Colombia y explicó los elementos que priman en las contiendas electorales del mundo. “El populismo es una forma de acceder al poder, sin armas: alterar la percepción del votante, de su realidad social, económica y política. Pero eso no dura mucho, porque la percepción de los seres humanos suele cambiar con el tiempo”, dijo.

“Un líder populista lo que hace es capturar el momento de la percepción antes de que se vuelva conceptualización. Y la conceptualización más importante que nosotros tenemos es la ley. Entonces, él captura esa percepción y lo hace principalmente primero con la narrativa de la historia”, aseguró y puso el doloroso ejemplo de la toma del Palacio de Justicia en la que, pese a que millones de colombianos la vieron en directo, hoy “nos dicen que eso no ocurrió”.

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El papá de Gaona, el magistrado Manuel Gaona Cruz, falleció en esos oscuros días de la historia del país. Era el ponente de la decisión sobre la extradición y por años su familia ha investigado la verdad de lo que sucedió y recolectado múltiples evidencias de que fue asesinado a sangre fría por el M-19, conclusión que el presidente Petro, quien perteneció a esas filas pero no participó de la toma, ha refutado.

“Eso me duele mucho porque el populismo necesita, primero, un culpable y el culpable siempre es circunstancial, como en el proceso de Kafka: la élite o en otros países inmigrantes”, agregó.

Pero Gaona explicó que una vez se cae el populismo, porque el tiempo no lo soporta mucho, “la siguiente reacción ya es de fuerza, que sigue el autoritarismo. Y esa es la diferencia con la dictadura del siglo XX. Antes la democracia moría en un cuartel, con tanques. Era un golpe en serio, un golpe militar, un golpe de Estado”, aclaró. Y, luego detalló lo que él advierte: hoy el arma viene de “la Constitución, la más efectiva, la más dúctil, la que los puede defender”.

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Gaona también aseguró que las propuestas de Acuerdo Nacional son realmente un eufemismo. “La frase acuerdo nacional es arquetípica del proceso que va de la democracia a la dictadura constitucional”, aseguró. “Es simplemente un disfraz para preparar si no se llega a un acuerdo”, agregó.

El profesor aseguró que relata en su libro con detalle el momento en el que en Venezuela se dio el mismo proceso. Y recordó que Nicolás Maduro, cuando perdió el control del Congreso, también dio un discurso en el Palacio de Miraflores en el que anunció que el país buscaría un acuerdo nacional. Y que la historia tiene el desenlace que el mundo conoció.