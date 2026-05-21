Las lluvias más intensas se esperan en Caribe, Andes, Pacífico y Amazonía durante las próximas 24 horas.

Lluvias fuertes no darán tregua en Colombia: Ideam reveló las zonas del país más afectadas esta semana

La onda tropical #4 favorecerá lluvias en gran parte del país.

Colombia tendrá una jornada marcada por el incremento de las lluvias en amplias zonas del territorio nacional debido al fortalecimiento de la inestabilidad atmosférica y al paso de la onda tropical #4, fenómeno monitoreado por el National Hurricane Center.

De acuerdo con el más reciente informe del Ideam, las precipitaciones más importantes se concentrarán en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía durante las próximas 24 horas.

En la región Caribe, la mañana estará caracterizada por condiciones mayormente secas y cielos entre ligera y parcialmente nublados.

Sin embargo, hacia la tarde comenzarán a registrarse lluvias ligeras y moderadas en zonas del sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar.

Durante la noche y la madrugada se espera un aumento significativo de la actividad lluviosa, especialmente en el centro y sur de Bolívar, sur de Sucre, gran parte de Córdoba y algunos sectores del Magdalena y Cesar.

Incluso podrían presentarse precipitaciones puntualmente fuertes en áreas del occidente de La Guajira y la Sierra Nevada.

En contraste, algunas zonas del nororiente caribe, particularmente el centro y oriente de La Guajira, mantendrán condiciones relativamente secas.

Sobre el mar Caribe predominará el tiempo estable, aunque no se descartan lluvias aisladas en el suroccidente durante la madrugada.

Mientras tanto, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.

La región andina también registrará incremento de nubosidad y precipitaciones, especialmente durante la tarde y la noche.

Las lluvias más significativas se esperan en el oriente de Antioquia, Santander, Norte de Santander, el Catatumbo, así como en sectores de Boyacá y Cundinamarca. En horas de la mañana podrían presentarse lloviznas ligeras en el Eje Cafetero y algunas zonas montañosas.

En la región Pacífica persistirá el tiempo lluvioso durante gran parte de la jornada.

Chocó, el litoral del Valle del Cauca y el Cauca tendrán lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de alta nubosidad y posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y durante la madrugada.

En Nariño, las precipitaciones serán de menor intensidad, concentradas principalmente en áreas de piedemonte.

La Orinoquía y la Amazonía continuarán bajo condiciones de elevada humedad atmosférica.

En Meta, Casanare, Arauca y Vichada se prevén lluvias moderadas y fuertes desde las primeras horas del día.

En departamentos amazónicos como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Guainía, las precipitaciones podrían mantenerse durante toda la jornada, intensificándose en horas de la tarde y la noche.

Según el análisis meteorológico, la onda tropical #4 se localiza cerca de los 69°W y avanza hacia el occidente, favoreciendo la formación de nubosidad convectiva sobre el oriente colombiano.

Su interacción con la humedad proveniente del Caribe y del Pacífico está generando un ambiente propicio para lluvias persistentes en varias regiones del país.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una ligera disminución de los valores máximos en la región Caribe, aunque persistirán registros elevados en sectores del norte.

Ciudades como Barranquilla y Cartagena podrían alcanzar temperaturas cercanas a los 35 y 34 grados Celsius, respectivamente.

En Bucaramanga, Medellín, Cali y Popayán predominarán condiciones mayormente nubladas con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantener seguimiento a los reportes oficiales, especialmente en zonas vulnerables a crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra, ante la persistencia de las lluvias en buena parte del territorio nacional.

Las lluvias aumentarán en Bogotá durante la tarde y la noche. Foto: Getty Images

Bogotá tendrá una jornada con lluvias intermitentes y aumento de nubosidad

Para la mañana se prevén algunas lloviznas aisladas en localidades del sur como Ciudad Bolívar y Usme, mientras que en el resto de la capital continuarán las condiciones secas.

En la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias ligeras a moderadas en sectores de Engativá, Fontibón y Ciudad Bolívar.

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También podrían registrarse lloviznas en Suba, Bosa, Santa Fe y Teusaquillo. La temperatura máxima alcanzará cerca de los 20 °C.

Durante la noche persistirán las lluvias ligeras en localidades del oriente y suroriente de la ciudad, especialmente en Chapinero, Santa Fe, Usme y San Cristóbal.