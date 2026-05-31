Hoy, día de elecciones, Abelardo de la Espriella es el favorito para ganar, según Polymarket. Sus probabilidades llegan al 66 por ciento

A menos de una hora para que se abran las urnas en el país y los colombianos decidan el futuro de Colombia para los próximos cuatro años, Polymarket, la plataforma de mercado de predicción más grande del mundo, mostró un panorama de cómo se movería la contienda electoral.

Paloma Valencia se ahoga en Polymarket y solo tiene 1,6 % de probabilidad de ser presidenta

En el más reciente escenario mostrado por la plataforma de apuestas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella se mantiene con la mayor posibilidad de ganar las elecciones que se desarrollarán este domingo, 31 de mayo.

De acuerdo con los resultado, el Tigre, como es conocido De la Espriella, alcanza un 66 % de probabilidad de quedarse con el triunfo. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, mantiene la segunda opción con el 35 % de posibilidad, mientras que Paloma Valencia suma 1,5 % y Sergio Fajardo con el 1 %.

En las encuestas que se divulgaron antes de que entrara en vigencia la veda, De la Espriella y Cepeda punteaban en intención de voto y, en el caso de AtlasIntel para SEMANA, ambos registraban un empate técnico por el primer lugar.

Últimos resultados de medición de Polymarket. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con los datos, De la Espriella venía experimentando un crecimiento acelerado hasta prácticamente alcanzar a Cepeda. Polymarket, la casa de apuestas más grande del mundo, también evidenció esta semana que De la Espriella ese crecimiento en las posibilidades de ser el nuevo presidente.

La última semana, antes de las elecciones, resultó particularmente definitiva. Aunque no existen encuestas, hay hechos que disparan o desploman a cualquier candidato.

En el caso de De la Espriella, antes de la jornada electoral concedió emotivas entrevistas al lado de su esposa, Ana Lucía Pineda, en las que prometió hacer realidad la “patria milagro”, una de sus principales banderas de campaña.

Por su parte, Cepeda se arriesgó a realizar eventos masivos en medio de la prohibición legal con la excusa de que se trataba de actos en recintos cerrados. También se vio al presidente Gustavo Petro empeñado a fondo en la costa Caribe, haciendo política pura y dura por su candidato, bajo el argumento de “despedirse” de los costeños.