El sentido mensaje de Miguel Uribe Londoño al cumplirse 35 años del asesinato de Diana Turbay

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 1:01 a. m.
Miguel Uribe Londoño envió este domingo, 25 de enero, un sentido mensaje al cumplirse 35 años del asesinato de su esposa Diana Turbay Quintero.
En un video, Uribe también recordó a su hijo Miguel Uribe Turbay, quien también fue asesinado.

“Hoy, 25 de enero de 2026 se cumplen 35 años de haber sido asesinada mi esposa, la periodista Diana Turbay. Nuestro hijo, Miguel Uribe Turbay, tenía apenas cinco años y ese mismo niño que cumpliría 40 años el próximo miércoles 28 de enero también fue asesinado hace siete meses”, dijo Uribe Londoño.

Y agregó: “Miguel era la esperanza de miles de colombianos para vivir con tranquilidad y sin injusticias. Continuaré con su voz para cumplir con su legado de esperanza, con un buen gobierno civil que acabe con las injusticias en salud, con las injusticias en educación y con todas las demás injusticias”.

Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

Miguel Uribe Londoño confirma que vuelve a la arena política

El pasado viernes, se conoció una carta de Uribe Londoño en la que le reveló al país una decisión que adoptó sobre su futuro político.

Además, por medio de un video que publicó, Londoño expresó los detalles de su decisión para volver a la carrera hacia la Presidencia como candidato: “Hoy, 23 de enero de 2026, he dirigido una carta a la Convención Nacional del Partido Centro Democrático con el siguiente texto. Vuelvo a la arena política. Soy Miguel Uribe Londoño, padre del mártir Miguel Uribe Turbay”.

“Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y, adicionalmente, por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas. Miguel fue asesinado en un parque de Bogotá, siendo senador del Centro Democrático, mientras defendía las ideas del partido”, manifestó.

Y habló del asesinato de su hijo, el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay: “Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas [...] me han dado fuerza para continuar”.

“Le entregué al expresidente Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado. Lamento no poder hacerlo en su partido. No voy a abandonar su legado. Por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina. Por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país”, dijo en el comunicado que leyó.

