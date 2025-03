Gonzalo Escobar, mejor conocido como Coco, por su papel en Oki Doki, fue escogido por los televidentes como el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia. Esto lo llevó a asistir a diversas entrevistas en los medios de comunicación en los que, reveló información sobre su participación en el reality del Canal RCN y sus proyectos como artista.

En conversación con los periodistas del programa XYZ de RCN Radio, Coco confesó que en una etapa de su vida se mudó a Estados Unidos y se dedicó al área de la limpieza, después de haber hecho parte de varios programas de la televisión colombiana, información que dejó sorprendidas a miles de personas que visualizaron y reaccionaron al contenido.

Gonzalo Escobar ‘Coco’, eliminado de La casa de los famosos Colombia | Foto: Cortesía - Canal RCN

“Estoy en mi casa y me llaman Verónica Orozco y Carolina Cuervo y me dicen que van a ir a Estados Unidos, yo les dije que bueno, que llegaran a mi casa. Nadie sabía en qué estaba trabajando, pero yo y les dije que me acompañarán”.

Después de que las reconocidas artistas llegar a su hogar, mantuvieron algunas conversaciones y recordaron los momentos más importantes que vivieron juntos a lo largo de las grabaciones del proyecto infantil en el que participaron. Posteriormente, las llevó a su lugar de trabajo para que conocieran su realidad.

“A las 5 de la tarde me las llevé, yo ya había cambiado de trabajo y estaba limpiando un colegio privado. Llegamos al cuarto en el que se guardan las cosas para hacer el aseo y entonces lo abro. Ellas empiezan a mirar y les paso unos guantes a cada una”.

Sin embargo, sus amigas y colegas quedaron demasiado sorprendidas al ver la actividad a la que se dedicaba Coco, pues llegaron a pensar que estaba trabajando en la industria del arte como siempre fue su sueño

“Ellas empiezan a mirarme y me preguntan si verdad se tenían que poner los guantes, y les dije que sí. A cada una le doy un trapero, una escoba, monto el carro y me las llevo salón por salón para que me ayuden”.

Pese a que en el momento, Carolina y Verónica colaboraron con la situación, decidieron hacerle un llamado de atención y motivarlo a regresar a su país para continuar con la carrera de actor que había cosechado desde temprana edad.

@rcnradiocolombia XYZ | 🎬✨ De estrella juvenil a limpiar colegios en EE.UU. 🇺🇸 Gonzalo Escobar, Coco de Oki Doki, nos contó en XYZ que después del programa tuvo que buscarse la vida limpiando baños. Pero lo más loco es que cuando Carolina Cuervo y Verónica Orozco lo visitaron, ¡él las llevó a limpiar con él! 😂🔥 ¿Qué más nos reveló? Descúbrelo aquí. XYZ OkiDoki HistoriasDeVida TBTNoventero ActoresColombianos ♬ sonido original - RCN Radio Colombia - RCN Radio Colombia

“De un momento a otro, Verónica me dice ‘¿Tú de verdad estás limpiando colegios en Estados Unidos?’, porque ella no sabía lo que estaba pasando (...) En ese momento, Carolina me dice ‘mi amor, pero tú estás loco, ¿por qué estás haciendo esto? Tú tienes tu carrera en Colombia, devuélvete para Colombia. Allá tú consigues trabajo en televisión ya. Tú no puedes hacer esto’”.

No obstante, en medio de la situación, Coco les explicó que era su realidad del momento, que no había ningún problema con las labores que estaba desempeñado y se sentía agradecido por las enseñanzas: “Les dije que no tenía nada de malo y las puse a limpiar el colegio, los baños y todo”.