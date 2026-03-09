Pixar anuncia inesperadas secuelas de grandes cintas: ‘Monsters, Inc.’, ‘Coco’ y ‘Los Increíbles’ regresan

La industria del cine sigue creciendo considerablemente y Pixar no se queda atrás con las noticias que reveló en las últimas horas. La gran productora internacional decidió dar un paso gigante, rompiendo cualquier esquema existente de los clásicos.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, se confirmó el desarrollo de la tercera entrega de Monsters, Inc. la cual hace parte de una fuerte ola de nuevas películas que se anunciaron. Variety informó que esto hacia parte de un momento clave para los estudios, donde querían dar balance a las secuelas y lanzamientos originales de los últimos años.

‘Toy Story 5′: nuevo tráiler oficial destapa detalles de la cinta; presentan a la ‘villana’ que causará caos

Aunque siempre se han esperado títulos innovadores y propuestas distintas, apostarle a la nostalgia sigue siendo un foco de reacciones en el público, el cual añora ver a grandes personajes como Mike y Sully. Esta cinta marcó una huella impresionante, pese a los comentarios de su segunda entrega.

Monsters, Inc. 3 se une a los anuncios de Los Increíbles 3 y Coco 2, que también llegarán pronto a las salas de cine, tras una extensa realización con las respectivas producciones. Se desconocen directores, reparto e integrantes, pero se espera que sean lanzadas en un lapso de dos o tres años.

“Pixar acaba confirmar que están trabajando en las secuelas de nuestras películas favoritas. La familia de superhéroes regresa con Los Increíbles 3 para 2028, volveremos a llorar con Coco 2 en 2029, y Monsters Inc. 3 ya está en desarrollo oficial”, escribió el portal Somos Geek News.

Por el momento habrá que esperar para conocer noticias relacionadas con estas películas animadas, las cuales llegaron hace varios años. Aunque Coco fue la más reciente en estrenarse, suma un gran público internacional que se tocó por la temática mexicana.

El Wall Street Journal confirmó esta información y dio paso a esperar una expansión de dichos contenidos, basándose en generar nuevas historias que impactaron en el pasado.