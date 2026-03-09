Cine

Pixar anuncia inesperadas secuelas de grandes cintas: ‘Monsters, Inc.’, ‘Coco’ y ‘Los Increíbles’ regresan

Estos títulos desataron furor en millones de personas, por lo que los estudios apuestas a nuevos relatos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

9 de marzo de 2026, 11:49 a. m.
Pixar anunció secuelas de grandes películas.
Pixar anunció secuelas de grandes películas. Foto: Disney Pixar - Montaje SEMANA

La industria del cine sigue creciendo considerablemente y Pixar no se queda atrás con las noticias que reveló en las últimas horas. La gran productora internacional decidió dar un paso gigante, rompiendo cualquier esquema existente de los clásicos.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, se confirmó el desarrollo de la tercera entrega de Monsters, Inc. la cual hace parte de una fuerte ola de nuevas películas que se anunciaron. Variety informó que esto hacia parte de un momento clave para los estudios, donde querían dar balance a las secuelas y lanzamientos originales de los últimos años.

‘Toy Story 5′: nuevo tráiler oficial destapa detalles de la cinta; presentan a la ‘villana’ que causará caos

Aunque siempre se han esperado títulos innovadores y propuestas distintas, apostarle a la nostalgia sigue siendo un foco de reacciones en el público, el cual añora ver a grandes personajes como Mike y Sully. Esta cinta marcó una huella impresionante, pese a los comentarios de su segunda entrega.

Monsters, Inc. 3 se une a los anuncios de Los Increíbles 3 y Coco 2, que también llegarán pronto a las salas de cine, tras una extensa realización con las respectivas producciones. Se desconocen directores, reparto e integrantes, pero se espera que sean lanzadas en un lapso de dos o tres años.

Arcadia

Benicio del Toro sobre su sensei nominado al premio Óscar: este personaje tiene “mucho de mí”

Cine

‘Avengers: Doomsday’: sale a la luz detalle que sería clave en la nueva película; se relaciona con personaje de Robert Downey Jr.

Cine

Stephen King se rinde ante el nuevo thriller de acción y suspenso protagonizado por Jason Statham: “Es el antídoto perfecto”

Arcadia

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Cine

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

Cine

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

Arcadia

Sobre ‘Los domingos’, ganadora del Goya, y por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso

Cine

Cineasta colombiana fue reconocida por el festival de cine de Salem, Massachussets

Cultura

Disney+ ofrece ahora opción más económica con anuncios, y la impulsa con oferta hasta el 30 de marzo

Gente

¿Está cerca el estreno de la película Los Increíbles 3? Esto es lo que se sabe

“Pixar acaba confirmar que están trabajando en las secuelas de nuestras películas favoritas. La familia de superhéroes regresa con Los Increíbles 3 para 2028, volveremos a llorar con Coco 2 en 2029, y Monsters Inc. 3 ya está en desarrollo oficial”, escribió el portal Somos Geek News.

Por el momento habrá que esperar para conocer noticias relacionadas con estas películas animadas, las cuales llegaron hace varios años. Aunque Coco fue la más reciente en estrenarse, suma un gran público internacional que se tocó por la temática mexicana.

El Wall Street Journal confirmó esta información y dio paso a esperar una expansión de dichos contenidos, basándose en generar nuevas historias que impactaron en el pasado.

Más de Cine

'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson.

Benicio del Toro sobre su sensei nominado al premio Óscar: este personaje tiene “mucho de mí”

Robert Downey Jr. durante el anuncio de su interpretación como Doctor Doom en Avengers: Doomsday.

‘Avengers: Doomsday’: sale a la luz detalle que sería clave en la nueva película; se relaciona con personaje de Robert Downey Jr.

Stephen King y Jason Statham.

Stephen King se rinde ante el nuevo thriller de acción y suspenso protagonizado por Jason Statham: “Es el antídoto perfecto”

Las predicciones Arcadia 2026.

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Super Mario Galaxy: la película

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

Manual para ninjas

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

Fotograma de 'Los domingos'. BTEAM Pictures

Sobre ‘Los domingos’, ganadora del Goya, y por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso

Cortometraje documental Barriga Llena, Corazón Contento

Cineasta colombiana fue reconocida por el festival de cine de Salem, Massachussets

'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar

Estreno de ‘Hoppers: Operación Castor’: fecha, tráiler y de qué trata la nueva joya de Disney y Pixar

De izquierda a derecha, Hollman Morris, gerente de RTVC, y el presidente, Gustavo Petro, el 15 de septiembre de 2025, en Bogotá

Hollman Morris habla del debut de Petro como actor en la película ‘Padilla’, protagonizada por Cuba Gooding Jr.: “Me van a caer rayos y centellas”

Noticias Destacadas