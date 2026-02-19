Cine

'Toy Story 5′: nuevo tráiler oficial destapa detalles de la cinta; presentan a la 'villana' que causará caos

La película sorprendió con el giro que le dará a la trama, adaptándola a una realidad actual.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de febrero de 2026, 2:17 p. m.
Bullseye y Jessie (con la voz de Joan Cusack) en 'Toy Story 5′.
Bullseye y Jessie (con la voz de Joan Cusack) en 'Toy Story 5′. Foto: Pixar

Toy Story regresa a la pantalla grande con una quinta entrega, plasmando la continuación de lo que ha sido la historia de los juguetes más queridos de Disney y Pixar. El relato se situará de una manera distinta, entregando detalles diferentes a lo visto hasta ahora.

Los creadores soltaron el nuevo adelanto de la película, la cual será estrenada el 19 de junio de 2026 en todas las salas de cine. El proyecto será el reencuentro con los protagonistas, quienes vivirán una aventura moderna.

La trama se centrará en cómo aquellos juguetes lidiarán con la tecnología, enfrentándose al hecho de que esta abarque parte de la niñez de las personas. Woody regresará para encontrarse con sus amigos y aliados, para luchar contra el hecho de que Bonnie, de 8 años, esté perdiendo la imaginación tradicional.

YouTube video RkDs1RircNw thumbnail

En cuanto al elenco de voces en inglés, la película apuesta por la continuidad de sus intérpretes principales. Tom Hanks retoma su papel como Woody, el vaquero que ha sido eje emocional de la saga, mientras que Tim Allen vuelve a ponerse en la piel de Buzz Lightyear. A ellos se suma nuevamente Joan Cusack, quien regresa como la valiente Jessie, y Tony Hale, encargado otra vez de dar vida al carismático Forky.

A este grupo se incorpora una novedad destacada: Conan O’Brien fue confirmado como parte del reparto de voces en inglés, interpretando a Smarty Pants, un juguete tecnológico diseñado para ayudar a los niños en el proceso de ir al baño, reforzando así el enfoque contemporáneo que tendrá esta nueva entrega de Toy Story 5.

“Ha sido un viaje divertido y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con las audiencias. Contar con la talentosa de Greta Lee para dar vida a Lilypad, equilibrando un tono juguetón y antagónico con humor y corazón, ha sido increíble”: dijo Andrew Stanton, director, y la codirectora Kenna Harris.

