Carlos Vargas de ‘La red’ fue víctima de robo con arma blanca, “me sacó un cuchillo”

El presentador del programa de entretenimiento de Caracol Televisión relató cómo fue el hecho.

Redacción Gente
14 de octubre de 2025, 9:39 p. m.
Carlos Vargas de 'La Red'
| Foto: Captura de Instagram @carlitosvargasm

Carlos Vargas, conocido presentador del programa ‘La Red’ , confesó recientemente que fue víctima de un angustiante robo con arma blanca en una calle de Bogotá, experiencia que lo dejó sin pertenencias y en estado de conmoción.

De acuerdo a lo revelado en entrevista para la emisora Vibra Bogotá, los hechos ocurrieron cuando, junto a un amigo, fue abordado por unos delincuentes en moto que los intimidaron para despojarlos de sus objetos personales.​

Luego del asalto con arma blanca, el periodista explicó que no tiene forma de comunicarse, pues su celular fue robado. Pese a todo, asegura estar fuera de peligro ⚠️ #CarlosVargas

En sus declaraciones, Vargas relató cómo un hombre armado con un cuchillo lo sorprendió exigiéndole su celular y la clave para acceder al dispositivo.

Nervioso, pero consciente, entregó la información, aunque rápidamente tomó medidas para proteger su información.

“Llegué, cogí la tableta, cambié claves, le activé el Face ID al WhatsApp, todo, cambié correos, toda la vaina. Y anoche el tipo lo prendió y me pedía que si dejaba cambiar las claves y yo le dije que no”, describió el presentador con detalle el intento del delincuente por acceder a sus datos.

Finalmente, su celular fue reseteado y perdió toda comunicación: “No tengo teléfono, no tengo nada. Estoy incomunicado”, admitió.​

Además de su faceta como periodista y presentador en Caracol Televisión, Vargas ha mostrado una sensibilidad especial hacia temas emocionales y familiares, dado que en su vida personal ha superado episodios difíciles con ayuda de terapias de constelaciones familiares, lo que le ha permitido también ayudar a otros a través de charlas y conferencias.

Este reciente episodio de inseguridad ha sido para él un fuerte llamado a la precaución y a la resiliencia ante la adversidad.​

Esta no es la primera vez que delincuentes hacen de las suyas. Anteriormente, el presentador había alertado a sus seguidores sobre la existencia de cuentas falsas y campañas fraudulentas que se hacen pasar por él para captar dinero o datos personales de personas desprevenidas.

Ante esos hechos el presentador planteó la posibilidad de acudir a la Fiscalía y evitar que más personas sean víctimas de este fraude.“¿Será que me toca hablar con la Fiscalía?”, se preguntó Vargas, dejando claro que estaba dispuesto a tomar medidas para proteger tanto su reputación como a sus seguidores.

