Carlos Vargas, figura reconocida de Caracol Televisión y uno de los rostros principales del programa de entretenimiento La Red, ha vuelto a ser noticia.

Con su estilo auténtico y cercano, comparte pantalla con Mary Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano, equipo con el que cada fin de semana analiza y comenta la vida de los famosos.

Carlos Vargas es uno de los presentadores más famosos de 'La Red' del Canal Caracol. Fotograma |minuto 13:42 canal de Youtube 'Desnúdate con Eva'. | Foto: Youtube

Sin embargo, más allá de su faceta en televisión, Vargas también se dio a conocer como constelador familiar, labor que, según él mismo, le permitió superar un periodo de depresión.

Días atrás, en una entrevista con Impresentables de Los 40, se abrió sobre aspectos íntimos de su juventud, incluyendo detalles de su adolescencia y de su orientación sexual, lo que generó gran interés entre sus seguidores.

En las últimas horas, el presentador publicó un video en el cual habló de los beneficios que esta práctica le ha traído en su vida personal.

“Hay emociones que no terminamos de entender, pero nos llevan justo a donde debemos estar. A mí me trajeron a las constelaciones familiares”, escribió junto al video.

Carlos Vargas contó cómo logró superar la depresión

El famoso presentador ha vivido varios momentos complejos en su vida, pero la experiencia con esta enfermedad dejó una huella en su vida.

En este clip, confesó que en el tema de las constelaciones, encontró un método, una ayuda para tratarse y salir de ahí.

“Yo conozco las constelaciones familiares hace más o menos 10 años, porque cuando yo tuve una depresión hice una pausa, porque yo sentía muchas cosas alrededor de mi vida, que había cumplido objetivos como profesional, miraba para los lados y digo como, ¿qué sigue? Ahí es donde empiezo a buscar cuándo salgo de esta depresión”, dijo en primera instancia el presentador.

Además, confesó que sentía que se estaba minimizando a sí mismo: “[…] Y sentía en mi corazón como si yo no, no le presto atención a esto que me dio, me va a volver a dar (la depresión). Las constelaciones lo que logran es que yo me haga consciente de algo que a mí me duele, el origen, me doy su lugar, me doy mi lugar y yo puedo cambiar muchos aspectos de mi vida y eso me mejoró”, agregó.