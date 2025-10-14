Suscribirse

Se robaron una camioneta en Bogotá con un niño en su interior: así terminó todo

El hecho se registró en horas de la noche del lunes, 13 de octubre.

Redacción Nación
14 de octubre de 2025, 2:34 p. m.
El hurto de una camioneta en Bogotá, el lunes 13 de octubre.
Al costado derecho de la imagen, los ladrones sacando la camioneta del parqueadero. | Foto: Pantallazos de video de Noticias Caracol

Tremendo susto vivió una familia en Bogotá, luego de que tres delincuentes que se movilizaban a bordo de un taxi llegaran hasta el parqueadero de la vivienda y, luego de intimidarlos con armas de fuego, se les robaran una camioneta con un niño de cinco años que estaba en su interior.

La familia había llegado de Villavicencio después de unos días de vacaciones y, en el momento en que estaban bajando las maletas del automotor en el barrio Santa Isabel, los delincuentes arribaron al lugar, lejos de imaginarse que en la camioneta estaba el niño de cinco años durmiendo.

Contexto: Delincuentes armados asaltaron a clientes en el gastrobar El Mono Bandido: la Policía entregó detalles

Luego de que hurtaran la camioneta, los delincuentes abandonaron al niño en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá.

“Llegue de viaje, la estaba metiendo al parqueadero y cuando llegaron tres tipos con revólver, me bajaron del carro y arrancaron. Y cuando yo me percaté, se llevaron al niño”, dijo Otoniel Cáceres, propietario de la camioneta, a Noticias Caracol.

Contexto: Se conoce video del momento exacto en el que policía mató a ladrón que intentó robarlo: sacó su arma y le disparó

Vale recordar que, el pasado 13 de agosto, el conductor de una camioneta fue abordado por dos sujetos que portaban armas de fuego en el barrio Castilla, localidad de Kennedy.

Sin embargo, los delincuentes fueron interceptados por la Policía en otro barrio, dando de baja a uno de los individuos, mientras otro fue capturado.

Intento de obo en Bogotá
Momento del levantamiento del cuerpo del presunto delincuente. | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota

“Gracias a la alerta oportuna del propietario de la camioneta se realiza seguimiento a través del dispositivo GPS con la empresa de seguridad privada, por medio de motorizados, quienes dan aviso a unidades adscritas al grupo Unipol de la Policía nacional, activando el plan candado, logrando interceptar el vehículo en el barrio Remanso, localidad de Puente Aranda”, dijo en su momento el mayor Diego Rojas, comandante Estación de Policía Puente Aranda.

Según el oficial Rojas, una vez los delincuentes se percataron de que estaban siendo seguidos por los policías, embistieron a los uniformados con la camioneta que minutos antes habían hurtado.

