Se robaron una camioneta en Bogotá con un niño en su interior: así terminó todo

Tremendo susto vivió una familia en Bogotá, luego de que tres delincuentes que se movilizaban a bordo de un taxi llegaran hasta el parqueadero de la vivienda y, luego de intimidarlos con armas de fuego, se les robaran una camioneta con un niño de cinco años que estaba en su interior.

La familia había llegado de Villavicencio después de unos días de vacaciones y, en el momento en que estaban bajando las maletas del automotor en el barrio Santa Isabel, los delincuentes arribaron al lugar, lejos de imaginarse que en la camioneta estaba el niño de cinco años durmiendo.

Luego de que hurtaran la camioneta, los delincuentes abandonaron al niño en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá.

“Llegue de viaje, la estaba metiendo al parqueadero y cuando llegaron tres tipos con revólver, me bajaron del carro y arrancaron. Y cuando yo me percaté, se llevaron al niño”, dijo Otoniel Cáceres, propietario de la camioneta, a Noticias Caracol.

Vale recordar que, el pasado 13 de agosto, el conductor de una camioneta fue abordado por dos sujetos que portaban armas de fuego en el barrio Castilla, localidad de Kennedy.

Sin embargo, los delincuentes fueron interceptados por la Policía en otro barrio, dando de baja a uno de los individuos, mientras otro fue capturado.

Momento del levantamiento del cuerpo del presunto delincuente. | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota

“Gracias a la alerta oportuna del propietario de la camioneta se realiza seguimiento a través del dispositivo GPS con la empresa de seguridad privada, por medio de motorizados, quienes dan aviso a unidades adscritas al grupo Unipol de la Policía nacional, activando el plan candado, logrando interceptar el vehículo en el barrio Remanso, localidad de Puente Aranda”, dijo en su momento el mayor Diego Rojas, comandante Estación de Policía Puente Aranda.