Bogotá
Capturan al ‘Hombre Araña del Siete de Agosto’; intentó dañar cámaras del C4 trepado en un poste
Fue sorprendido en Bogotá cuando trepaba 15 metros para dañar una cámara de seguridad. La Policía lo capturó en minutos.
En un operativo coordinado entre el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado un hombre que trepó a un poste de más de 15 metros de altura en el barrio Siete de Agosto con la intención de dañar una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.
Este sujeto trepó más de 15 metros en plena madrugada para dañar una cámara del #C4Bogotá en el Siete de Agosto.— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 24, 2025
El operador que lo veía y seguía cada uno de sus movimientos dio la alerta y minutos después @PoliciaBogota lo capturó. Cargaba cinco cartuchos calibre 12.
La… pic.twitter.com/IPeLarT0Ez
El individuo, conocido por las autoridades como el “Hombre Araña del Siete de Agosto”, fue detectado en horas de la madrugada por un operador del C4, quien monitoreaba en tiempo real los movimientos sospechosos del sujeto. De inmediato se activó la alerta a las patrullas cercanas, lo que permitió una rápida reacción de los uniformados.
En pocos minutos, los agentes llegaron al lugar y procedieron a la captura. Durante la requisa se hallaron en su poder cinco cartuchos calibre 12, milímetros, situación que agrava su caso y lo vincula con posibles conductas delictivas adicionales.
La Secretaría de Seguridad destacó que este hecho demuestra la efectividad del trabajo conjunto entre tecnología y operativos policiales. La integración de las cámaras de videovigilancia con la capacidad de respuesta en terreno fortalece la seguridad ciudadana y reduce las oportunidades de evasión de los delincuentes.
Asimismo, las autoridades resaltaron que la vigilancia permanente en sectores priorizados y los patrullajes preventivos no solo buscan reaccionar frente a hechos criminales, sino también proteger la infraestructura de seguridad que resguarda a los habitantes de la capital.
Finalmente, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa a través de la Línea 123, herramienta que permite activar los protocolos de atención inmediata y mejorar la efectividad de las acciones contra la delincuencia en Bogotá.