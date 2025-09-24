Capturan al ‘Hombre Araña del Siete de Agosto’; intentó dañar cámaras del C4 trepado en un poste

En un operativo coordinado entre el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado un hombre que trepó a un poste de más de 15 metros de altura en el barrio Siete de Agosto con la intención de dañar una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Este sujeto trepó más de 15 metros en plena madrugada para dañar una cámara del #C4Bogotá en el Siete de Agosto.



El operador que lo veía y seguía cada uno de sus movimientos dio la alerta y minutos después @PoliciaBogota lo capturó. Cargaba cinco cartuchos calibre 12.



La… pic.twitter.com/IPeLarT0Ez — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 24, 2025

El individuo, conocido por las autoridades como el “Hombre Araña del Siete de Agosto”, fue detectado en horas de la madrugada por un operador del C4, quien monitoreaba en tiempo real los movimientos sospechosos del sujeto. De inmediato se activó la alerta a las patrullas cercanas, lo que permitió una rápida reacción de los uniformados.

En pocos minutos, los agentes llegaron al lugar y procedieron a la captura. Durante la requisa se hallaron en su poder cinco cartuchos calibre 12, milímetros, situación que agrava su caso y lo vincula con posibles conductas delictivas adicionales.

La rápida acción de la Policía de Bogotá fue clave para capturar al sujeto. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Secretaría de Seguridad destacó que este hecho demuestra la efectividad del trabajo conjunto entre tecnología y operativos policiales. La integración de las cámaras de videovigilancia con la capacidad de respuesta en terreno fortalece la seguridad ciudadana y reduce las oportunidades de evasión de los delincuentes.

Asimismo, las autoridades resaltaron que la vigilancia permanente en sectores priorizados y los patrullajes preventivos no solo buscan reaccionar frente a hechos criminales, sino también proteger la infraestructura de seguridad que resguarda a los habitantes de la capital.

Captura del hombre dedicado a robar cámaras | Foto: Secretaría de Seguridad