Suscribirse

Bogotá

Capturan al ‘Hombre Araña del Siete de Agosto’; intentó dañar cámaras del C4 trepado en un poste

Fue sorprendido en Bogotá cuando trepaba 15 metros para dañar una cámara de seguridad. La Policía lo capturó en minutos.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 6:13 p. m.
Capturaron al 'Hombre Araña' robando cámaras de seguridad.
Capturaron al 'Hombre Araña' robando cámaras de seguridad. | Foto: Secretaría de Seguridad

En un operativo coordinado entre el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado un hombre que trepó a un poste de más de 15 metros de altura en el barrio Siete de Agosto con la intención de dañar una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El individuo, conocido por las autoridades como el “Hombre Araña del Siete de Agosto”, fue detectado en horas de la madrugada por un operador del C4, quien monitoreaba en tiempo real los movimientos sospechosos del sujeto. De inmediato se activó la alerta a las patrullas cercanas, lo que permitió una rápida reacción de los uniformados.

En pocos minutos, los agentes llegaron al lugar y procedieron a la captura. Durante la requisa se hallaron en su poder cinco cartuchos calibre 12, milímetros, situación que agrava su caso y lo vincula con posibles conductas delictivas adicionales.

Policía Amor y Amistad
La rápida acción de la Policía de Bogotá fue clave para capturar al sujeto. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Secretaría de Seguridad destacó que este hecho demuestra la efectividad del trabajo conjunto entre tecnología y operativos policiales. La integración de las cámaras de videovigilancia con la capacidad de respuesta en terreno fortalece la seguridad ciudadana y reduce las oportunidades de evasión de los delincuentes.

Asimismo, las autoridades resaltaron que la vigilancia permanente en sectores priorizados y los patrullajes preventivos no solo buscan reaccionar frente a hechos criminales, sino también proteger la infraestructura de seguridad que resguarda a los habitantes de la capital.

Captura banda de narcotráfico en Bogotá
Captura del hombre dedicado a robar cámaras | Foto: Secretaría de Seguridad

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa a través de la Línea 123, herramienta que permite activar los protocolos de atención inmediata y mejorar la efectividad de las acciones contra la delincuencia en Bogotá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mamá de B King reveló que su hijo se le habría manifestado con mensaje; publicó sentidas palabras tras su muerte: “En sus brazos”

2. Carolina del Norte debate Ley Iryna, un proyecto que busca restablecer la pena de muerte

3. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

4. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

5. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InseguridadSecretaría de Seguridad de Bogotáhurto a residenciasPolicía Metropolitana de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.