Delincuentes armados asaltaron a clientes en el gastrobar El Mono Bandido: la Policía entregó detalles

Al menos 20 personas que estaban en dicho local ubicado en el norte de Bogotá, fueron robados.

Redacción Nación
28 de agosto de 2025, 8:31 p. m.
Los delincuentes estarían involucrados en otros hurtos.
La Policía de Usaquén dijo que los ladrones se transportaban en motos de alto cilindraje. Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

La inseguridad sigue preocupando a los capitalinos. En las últimas horas, cuatro delincuentes que se movilizaban a bordo de dos motocicletas, ingresaron al gastrobar El Mono Bandido, ubicado en el norte de Bogotá, y asaltaron a los clientes que estaban allí departiendo.

El robo masivo se presentó este miércoles, 27 de agosto, en la sede que queda exactamente en la calle 127 con carrera 19 # 125-34, barrio Santa Bárbara.

El teniente coronel, Ricardo Chaves, comandante de la Policía de Usaquén, dijo que los ladrones se transportaban en motos de alto cilindraje.

Contexto: Ruidos extraños debajo de estación de TransMilenio alertaron a guarda de seguridad. Lo hallado sorprendió a la Policía

El oficial indicó que los delincuentes intimidaron a los clientes y se llevaron elementos personales de valor, entre estos, equipos celulares.

“Inmediatamente activamos nuestra ruta de observación, de trazabilidad, para verificar cómo llegaron estas personas al lugar, verificar placas, y hacer una individualización de estas personas. Inmediatamente llegamos al sitio, nos entrevistamos con algunas de las víctimas y estamos también en contacto para verificar mediante la trazabilidad magnética de sus elementos, para lograr la ubicación y recuperación de los mismos“, dijo el oficial Chaves.

Por último, informó que la Policía está implementando medidas de seguridad en la zona para evitar que hechos como el anterior vuelvan a suceder.

Contexto: Así operan los extorsionistas en Bogotá: robos, chantajes y falsas amenazas de grupos armados

Un muerto y un capturado en intento de robo en Kennedy

En horas de la madrugada del pasado 13 de agosto, el conductor de una camioneta fue abordado en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, por dos sujetos que portaban armas de fuego.

Luego de ser bajado de la camioneta en medio de amenazas, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga, con tan mala suerte que fueron interceptados por la Policía en otro barrio, dando de baja a uno de los individuos, mientras otro fue capturado.

Intento de obo en Bogotá
Momento del levantamiento del cuerpo del presunto delincuente. | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota. | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota

“Gracias a la alerta oportuna del propietario de la camioneta se realiza seguimiento a través del dispositivo GPS con la empresa de seguridad privada, por medio de motorizados, quienes dan aviso a unidades adscritas al grupo Unipol de la Policía nacional, activando el plan candado, logrando interceptar el vehículo en el barrio Remanso, localidad de Puente Aranda”, dijo el mayor Diego Rojas, comandante Estación de Policía Puente Aranda.

