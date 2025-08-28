Delincuentes armados asaltaron a clientes en el gastrobar El Mono Bandido: la Policía entregó detalles

La inseguridad sigue preocupando a los capitalinos. En las últimas horas, cuatro delincuentes que se movilizaban a bordo de dos motocicletas, ingresaron al gastrobar El Mono Bandido, ubicado en el norte de Bogotá, y asaltaron a los clientes que estaban allí departiendo.

El robo masivo se presentó este miércoles, 27 de agosto, en la sede que queda exactamente en la calle 127 con carrera 19 # 125-34, barrio Santa Bárbara.

El teniente coronel, Ricardo Chaves, comandante de la Policía de Usaquén, dijo que los ladrones se transportaban en motos de alto cilindraje.

El oficial indicó que los delincuentes intimidaron a los clientes y se llevaron elementos personales de valor, entre estos, equipos celulares.

“Inmediatamente activamos nuestra ruta de observación, de trazabilidad, para verificar cómo llegaron estas personas al lugar, verificar placas, y hacer una individualización de estas personas. Inmediatamente llegamos al sitio, nos entrevistamos con algunas de las víctimas y estamos también en contacto para verificar mediante la trazabilidad magnética de sus elementos, para lograr la ubicación y recuperación de los mismos“, dijo el oficial Chaves.

Por último, informó que la Policía está implementando medidas de seguridad en la zona para evitar que hechos como el anterior vuelvan a suceder.

Un muerto y un capturado en intento de robo en Kennedy

En horas de la madrugada del pasado 13 de agosto, el conductor de una camioneta fue abordado en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, por dos sujetos que portaban armas de fuego.

Luego de ser bajado de la camioneta en medio de amenazas, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga, con tan mala suerte que fueron interceptados por la Policía en otro barrio, dando de baja a uno de los individuos, mientras otro fue capturado.

Momento del levantamiento del cuerpo del presunto delincuente. | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota. | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota