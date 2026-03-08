Gente

Viuda de Miguel Uribe Turbay publicó duro mensaje en medio de las elecciones: “Mi dolor es infinito”

María Claudia Tarazona habló en sus redes sociales y recibió respaldo.

Laura Camila Másmela Bernal

8 de marzo de 2026, 12:16 p. m.
María Claudia Tarazona envió especial mensaje en sus redes sociales.
Foto: Instagram @maclaudiat

La muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay marcó uno de los momentos más dolorosos para los colombianos en el mes de agosto de 2025, pues tras varias semanas de estar luchando por su vida tras haber sido víctima de un atentado en medio de una de sus reuniones con la comunidad, falleció en la Fundación Santa Fe y dejó una gran tristeza entre sus familiares, allegados y seguidores.

En medio de la jornada de elecciones del domingo 8 de marzo, María Claudia Tarazona, viuda del político, se pronunció a través de su cuenta de Instagram con una fotografía que conmovió a toda su comunidad digital y recordó al hombre en uno de los momentos más importantes de la democracia.

María Claudia Tarazona dejó mensaje por el que hubiera sido el cumpleaños número 40 de Miguel Uribe Turbay.
Foto: Instagram: @maclaudiat

“En todas las elecciones, las niñas, Alejandro, tú y yo nos vestíamos con camisa blanca para salir a votar. Trabajamos incansablemente con compromiso, con dedicación y entrega, con principios y valores durante 15 años, sin parar. Esperamos este día con tanto anhelo”, escribió junto a una fotografía en la que se ve el rostro de Miguel Uribe Turbay en una de las campañas que grabó meses antes de su muerte.

Además, destacó la tristeza que siente después de perder a su esposo y lo difícil que ha sido para ella cuidar de su familia en un momento tan complicado.

“Hoy mi dolor es infinito, se agotan las palabras y solo quisiera gritar. Le pido a Dios que nos sostenga, que hoy no nos deje caer, y que guíe a nuestro país, por el que diste tu vida. Amor de mi vida”, finalizó.

Como era de esperar, muchas personas respondieron en la sección de comentarios y le enviaron mensajes de apoyo.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González

“Hoy mi voto fue por ti, Miguel. Qué falta le haces a Colombia y ni qué decir a tu familia”; “Lo siento tanto y tanto, nunca dejará de doler. El Señor te siga consolando y dándole fortaleza a tu familia”; “Miguel dejará un legado muy grande, la historia de Colombia se transformó después de su pérdida” y “Con toda por Colombia, por Miguel y por el país que siempre soñó y que soñamos todos” son algunas de las palabras que se leen.

