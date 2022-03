“Hay errores monumentales”: MOE pide recuento de votos en 28.000 mesas

Alejandra Barrios aseguró que la transmisión de datos afectó al Pacto Histórico y que la Registraduría no atendió las sugerencias para mejorar el formulario E-14.

La polémica por el preconteo de las elecciones del pasado domingo no para. Diferentes partidos políticos han insistido en que hay mesas donde no les aparecen votos que tienen registrados y por eso se ha empezado a hablar de un posible fraude.

En el Pacto Histórico hablan de haber “recuperado” un poco más de 500.000 votos, por lo que el escándalo ha crecido ante las irregularidades que se presentaron en el preconteo, al parecer, por la falta de capacitación a los jurados de votación. La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, indicó que la Registraduría cometió una cadena de errores que, al conocerse esta semana, están creando un ambiente de falta de credibilidad en los resultados que se han entregado.

“Se debe hacer una revisión a los escrutinios porque está claro que hubo problemas en la transmisión de datos. Sin embargo, eso no significa que los votos estén perdidos porque ahí están, sencillamente es que las organizaciones políticas que sientan que el resultado no es el indicado, pues se debe pedir el recuento de votos. En la revisión que la MOE hizo en las mesas de votación encontramos votos del Pacto Histórico y de otros partidos que no aparecen en el E-14, pero sí en los escrutinios”, agregó la vocera de la organización.

Barrios aseguró que se han dado cuenta de todo tipo de errores “en el diligenciamiento inadecuado de los formularios, sumas incorrectas de votos, captura inadecuada de los sufragios en el sistema de preconteo, manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, algunos que, incluso de forma torpe, lo reconocieron de forma pública en sus redes sociales”.

Explicó que no se puede hablar técnicamente de un fraude electoral porque los votos no están perdidos y que en el escrutinio aparecerán sin problema alguno, aunque aclaró que la Registraduría omitió la advertencia que se hizo al indicar que el formulario E-14 tenía varios problemas para su diligenciamiento porque el diseño inducía al error.

Registrador Alexander Vega Vota voto - Foto: Guillermo Torres

Otro factor que influyó en todo este escándalo que se ha generado, según la MOE, fue la falta de capacitación a los jurados de votación, ya que está claro que muchos se equivocaron en el diligenciamiento de los formularios.

“A pesar de que el Pacto Histórico registró 2′331.263 votos, en 28.466 mesas estuvo en ceros. Para comparar la magnitud de la cifra hay que revisar las votaciones de otros partidos: el Partido Conservador tuvo 2.217.296 apoyos y en 3.768 mesas quedó en ceros; el Liberal tuvo 2.077.866 votos, pero 3.458 mesas en ceros, o la Coalición Centro Esperanza que por poco llega a los 2 millones de votos, en 5.625 mesas no tuvo sufragios”, dijo.

Para Barrios, lo preocupante es que no se están hablando de pocos votos y por eso habrá una modificación en la composición del Congreso. Esto quiere decir que los datos preliminares que se entregaron van a modificarse y las fuerzas políticas tendrán una variación.

Indicó también que “el tema no se resuelve cuando se conozca el escrutinio. De ahí en adelante vienen las reclamaciones y ese proceso tarda. La solución a un problema tan grande como este es dar garantías a todos los partidos políticos para que encuentren sus votos y que el resultado electoral es fidedigno a la voluntad de los colombianos. Correr en estas situaciones lo único que genera es desconfianza”.

El registrador Alexander Vega se comprometió a que este viernes daría a conocer el resultado del escrutinio municipal para que los colombianos conozcan las cifras exactas de los cambios que hubo en las fuerzas políticas.