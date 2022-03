“No es lo mismo hablar con Indra que con Epstein”: la dura respuesta de Petro a Pastrana

En las últimas semanas, el expresidente Andrés Pastrana le ha venido pidiendo explicaciones a Gustavo Petro por reuniones que habría sostenido con la empresa Indra, que suministró el software de conteo de votos, y con el presidente Pedro Sánchez en su visita a España. Indra es una empresa en la que el Estado español tiene acciones.

En el debate organizado por SEMANA y El Tiempo, Petro fue cuestionado sobre las acusaciones de Pastrana y lanzó un dardo en su contra, haciendo referencia a una polémica que enredó al exmandatario.

“Yo prefiero reunirme con Pedro Sánchez y no con el pederasta Epstein. Lo invito a reunirse con Pedro Sánchez y que él no me invite a reunirme con Epstein o los nuevos Epstein”, aseguró Petro.

Jeffrey Epstein, depredador y traficante sexual estadounidense, utilizaba un avión llamado ‘Lolita Express’ para llevar a sus clientes y víctimas hacia las Islas Vírgenes. En una planilla de operaciones, trascendió que Pastrana viajó en dos oportunidades en el año 2003. El expresidente justificó el viaje y aseguró que visitó Cuba por invitación de Fidel Castro.

En la mañana de este miércoles, Pastrana reiteró que no fue cliente de Epstein y le pidió a Petro que confiese lo que hubo detrás de la reunión con la compañía involucrada en la próxima contienda electoral colombiana.

Petro:

Visitar a Fidel Castro no es lo mismo que sentarse con INDRA, empresa del estado español proveedora del software electoral, en visperas de elecciones.

Confiese eso y confiese sus pactos con los narcos antes de la votación. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 9, 2022

“Visitar a Fidel Castro no es lo mismo que sentarse con Indra, empresa del Estado español proveedora del ‘software’ electoral, en vísperas de elecciones. Confiese eso y confiese sus pactos con los narcos antes de la votación”, dijo el expresidente.

Gustavo Petro, quien se encuentra en camino a Chile para asistir a la posesión del presidente electo Gabriel Boric, respondió poniendo en duda la aclaración el expresidente.

No es lo mismo hablar con Indra que con Epstein y, además, viajar con él a cierta isla caribeña. https://t.co/mfjUspM7fq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 9, 2022

“No es lo mismo hablar con Indra que con Epstein y, además, viajar con él a cierta isla caribeña”, sostuvo.

Pastrana no ha dejado de presionar sobre el tema. Frente a las alertas de Petro a sus bases por posible fraude, el expresidente sigue queriendo respuesta directa sobre lo que ocurrió en la polémica reunión. “Petro, conteste sin rodeos: ¿Qué habló con Indra?”, trinó.

Al igual que Pastrana, Petro le teme al fraude en Colombia. En el debate del martes pasado, el candidato advirtió que no aceptaría el resultado si existen irregularidades en las elecciones. “Si hay evidencia generalizada de fraude, detectada por la ciudadanía en las mesas, nosotros no aceptaríamos el resultado”.

Según contó, su organización va a tener a 120.000 personas como guardianes del voto en todos los puestos de votación. “Vamos a tener millones de personas en las calles esperando el resultado. Y si la Registraduría garantiza los datos con absoluta transparencia, no habrá problema”.

La sospecha de Petro radica en que el fraude se haría desde las mesas. “No tenemos garantías de que no se vaya a hacer fraude”.

En su hipótesis sobre el fraude electoral, Petro dijo que los datos de la Registraduría “pueden llegar envenenados si hay fraude generalizado en las mesas de votación”.

El fraude electoral ya está ocurriendo, según Gustavo Petro. Ocurre debido a la compra de votos que se lleva a cabo a lo largo del país. Después, reclamó por la falta de acciones legales contra la excongresista Aida Merlano, el precandidato Alejandro Char y el empresario Julio Gerlein.