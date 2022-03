Confidenciales Andrés Pastrana hizo nueva acusación contra Gustavo Petro por reunión con Indra

Recientemente, el expresidente Andrés Pastrana cuestionó al precandidato del Pacto Histórico Gustavo Petro por una reunión que tuvo con Indra, multinacional española proveedora del software, para hacerle auditoría a los comicios; le solicitó explicaciones y le pidió “contestar sin rodeos”.

Previo a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, programadas para el domingo 13 de marzo, Petro afirmó que no aceptará el resultado de los comicios si hay fraude electoral, sin embargo, anotó que “el fraude electoral ya está en marcha”.

El líder de la Colombia Humana fue enfático sobre las dudas que se pueden presentar en los resultados de las elecciones. “Si hay evidencia generalizada de fraude, detectada por la ciudadanía en las mesas, nosotros no aceptaríamos el resultado”, dijo.

La posición de Petro generó la reacción de Andrés Pastrana, presidente de Colombia entre 1998 y 2002, quien ha hecho señalamientos sobre presuntas irregularidades en el contrato otorgado a Indra para apoyar una de las fases del escrutinio y también advirtió que el candidato Gustavo Petro se habría reunido con directivas de esta empresa española.

En un trino publicado el miércoles 9 de marzo, Pastrana escribió: “Petro, visitar a Fidel Castro no es lo mismo que sentarse con Indra, empresa del estado español proveedora del software electoral, en vísperas de elecciones”.

Pero sus pullas no terminaron ahí. A renglón seguido, el exmandatario continuó diciendo: “Confiese eso y confiese sus pactos con los narcos antes de la votación”.

Petro:

Visitar a Fidel Castro no es lo mismo que sentarse con INDRA, empresa del estado español proveedora del software electoral, en visperas de elecciones.

Confiese eso y confiese sus pactos con los narcos antes de la votación. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 9, 2022

Estas acusaciones se remontan al pasado 2 de marzo cuando Pastrana, también en Twitter, publicó otro mensaje dirigido a Petro: “(...) su reunión con Indra en Madrid, su complacencia con Putin en la invasión a Ucrania, las sospechas del registrador sobre hackeo por Rusia y Venezuela, y su insistente silencio en materia tan grave son coincidencias que huelen mal”.

A propósito de este cruce, durante el cara a cara de precandidatos del Pacto Histórico, moderado por SEMANA y El Tiempo, el líder de la Colombia Humana respondió diciendo que “prefiere reunirse con Pedro Sánchez y no con el pederasta Epstein. Lo invito a reunirse con Pedro Sánchez y que él no me invite a reunirme con Epstein o los nuevos Epstein”.