Andrés Pastrana habla de los temas obligatorios que deberían discutir Duque y Biden

Este miércoles el presidente Iván Duque se encontrará por primera vez en lo corrido de su mandato con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. El encuentro, esperado por distintos sectores políticos, se convierte en el último golpe diplomático del principal líder de los colombianos.

La expectativa es grande. Aunque Biden y Duque se conocen de años atrás, han coincidido en algunos escenarios, y han tenido un trato cordial, es la primera vez que sostienen un encuentro privado en Washington.

La reunión ha motivado a que varios dirigentes colombianos reaccionen. El expresidente Andrés Pastrana, cercano al gobierno de Iván Duque, hizo sus propias propuestas de lo que cree serían los asuntos clave para discutir entre los mandatarios de ambas naciones.

“Temas obligatorios de la reunión del presidente Iván Duque con el mandatario Joe Biden deberían ser la fumigación de los cultivos ilícitos de la subversión y del narcotráfico; y el fin de la narcodictadura y el retorno de la democracia en Venezuela”, dijo.

El encuentro entre Biden y Duque se produce justo en medio de las tensas relaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y el de Vladimir Putín en Rusia, tras 15 días de la invasión a Ucrania.

De hecho, fuentes norteamericanas apuntan a que altos funcionarios de Estados Unidos se desplazaron hasta Venezuela para reunirse en un encuentro privado con Nicolás Maduro.

The New York Times, por ejemplo, aseguró que ante la crisis entre Estados Unidos y Rusia, lo más posible es que Norteamérica pretenda empezar a comprar el petróleo a Venezuela y no a Moscú, como viene ocurriendo actualmente.

Por esto, lo más probable es que Biden le exponga a Duque lo que podría ser una nueva postura frente al gobierno de Nicolás Maduro.

Precisamente, las posibles reuniones entre el Gobierno estadounidense y Venezuela, ha despertado la molestia de algunos sectores políticos en Colombia.

El exembajador de este país en Estados Unidos, Francisco Santos, uno de los principales defensores del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se preguntó si “habrá algún tipo de protesta del gobierno colombiano con la visita de altos funcionarios del gobierno norteamericano al mafioso Nicolás Maduro. ¿Se van a quedar callados con esa afrenta después de trabajar cuatro años juntos en la política sobre Venezuela?”.

La problemática de los cultivos ilícitos en Colombia seguramente también estará en la agenda, como ocurre casi siempre cada vez que un gobernante colombiano se encuentra con un norteamericano. En esta oportunidad, Colombia insistirá en su lucha contra las drogas y en la necesidad de reanudar las fumigación aérea con glifosato para erradicar plantaciones de coca.

Recordemos que el gobierno ha jugado todas sus fichas para garantizar el retorno de la aspersión aérea, pero no ha sido posible porque la Corte Constitucional, en sentencia conocida en enero de 2022, le cerró las puertas a la fumigación.

El encuentro entre Biden y Duque será en la Casa Blanca en horas de la mañana de este miércoles.