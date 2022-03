Andrés Pastrana vuelve y cuestiona a Petro y al registrador en Twitter

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, siguió despachándose contra el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, por una reunión que tuvo con Indra, multinacional española proveedora del software, para hacerles auditoría a los comicios.

En este sentido, Pastrana ahora destacó que el registrador también hizo una visita a la misma compañía y que para él allí hay “un guardado”.

“Que los dos visitantes a Indra en Madrid, Gustavo Petro y el registrador, salgan de un día para otro con un guardado de medio millón de votos es algo absolutamente anormal”, publicó el exmandatario.

Que los dos visitantes a INDRA en Madrid, Gustavo Petro y el Registrador, salgan de un día para otro con un guardado de medio millón de votos es algo absolutamente anormal. @Registraduria — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 17, 2022

Estas acusaciones se suman a las ya hechas al pasado 2 de marzo cuando Pastrana, también en Twitter, publicó otro mensaje dirigido a Petro: “(...) Su reunión con Indra en Madrid, su complacencia con Putin en la invasión a Ucrania, las sospechas del registrador sobre hackeo por Rusia y Venezuela, y su insistente silencio en materia tan grave son coincidencias que huelen mal”.

Ya desde febrero Gustavo Petro ha estado respondiendo este tipo de acusaciones, que le llegan desde el expresidente. Incluso, se refirió a él como “heredero político de un fraude” y agregó que está en todo el derecho de auditar las elecciones para evitar un fraude y que le parece sospechoso que les incomode a las caras visibles de la derecha, como Pastrana.

“Él es el heredero de un fraude. Él es heredero político de un fraude. Él se hizo gracias a que hubo un fraude en Colombia que determinó también mi vida. Pero, ¿cómo así que no puedo hablar con Indra? ¿Entonces la ley que ordena la auditoría sobre el ‘software’ se la pasan por la faja?, ¿no quieren que auditemos?, ¿cómo se va a auditar si no se relaciona uno con los que están haciendo el ‘software’?”, dijo en ese momento el ganador de la consulta del Pacto Histórico.

Ya en los últimos días Petro volvió a mencionar el tema que ha generado que Pastrana esté constantemente en Twitter haciendo comentarios contra el líder de la izquierda colombiana y acusándolo de que podía estar organizando un posible fraude para las elecciones presidenciales de este año.

Durante el cara a cara de precandidatos del Pacto Histórico, de SEMANA y El Tiempo, el líder de la Colombia Humana respondió diciendo que “prefiere reunirse con Pedro Sánchez y no con el pederasta Epstein. Lo invito a reunirse con Pedro Sánchez y que él no me invite a reunirme con Epstein o los nuevos Epstein”.

Lo hizo, refiriéndose al caso de Jeffrey Epstein, depredador y traficante sexual estadounidense que utilizaba un avión llamado ‘Lolita Express’ para llevar a sus clientes y víctimas hacia las Islas Vírgenes. En una planilla de operaciones, trascendió que Pastrana viajó allí en dos oportunidades en el año 2003. El expresidente justificó el viaje y aseguró que visitó Cuba por invitación de Fidel Castro.

Por ahora, parece que en las redes sociales los ánimos están caldeados entre los políticos y desde cada orilla se ve con desconfianza la Registraduría; se presume que puede haber un probable fraude en las próximas elecciones. Esto da a pensar que, sea cual sea el perdedor de las próximas elecciones, no reconocería la legitimidad del ganador de estas.