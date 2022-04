El Partido Liberal está prácticamente jugado con Fico Gutiérrez; solo falta el anuncio oficial

Foto: Archivo particular

Aunque Gustavo Petro hizo ‘lobby’ para evitar el respaldo del liberalismo, no logró el objetivo y la colectividad está muy cerca de la campaña del candidato del Equipo por Colombia.

Foto: Archivo particular

En cuestión de horas, el Partido Liberal anunciará su adhesión a la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez. Faltan apenas unos detalles para que se concrete ese apoyo al candidato del Equipo por Colombia.

Este martes se finiquitó esa decisión. La reunión de bancada del Partido Liberal estaba programada en la casa del expresidente César Gaviria, pero a última hora se cambió el lugar de encuentro. La razón principal, un lugar más central para que todos los senadores y representantes pudieran acudir sin problema.

Se definió hacer el encuentro en el hotel Sheraton, ubicado en el occidente de Bogotá, un punto de encuentro sencillo para todos los legisladores. En total llegaron 48 senadores y representantes al encuentro con César Gaviria, aunque ocurrió algo que no estaba en los planes del expresidente.

La reunión de los liberales iniciaba a las 9 de la mañana, pero desde las 7 estaban Gustavo Petro, Armando Benedetti, Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco en el Hotel Marriot, justo al lado del Sheraton. La estrategia consistió en llamar a cada uno de los congresistas liberales para evitar a toda costa que se fueran con Federico Gutiérrez.

El Partido Liberal está tomando decisiones de cara a las elecciones presidenciales y define respaldo político a Federico Gutiérrez o Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

La reunión de las toldas rojas fue infiltrada. Supuestamente el representante Andrés Calle, quien declaró públicamente su respaldo al candidato del Pacto Histórico, contó los detalles del encuentro liberal y por eso el líder del progresismo se ubicó en el hotel contiguo. En las llamadas, Petro les dijo a los legisladores que “le gustaría contar con su respaldo, tenerlos en su campaña y renacer el liberalismo del pueblo”. Muchos atendieron la comunicación, pero otros; los que están con Fico fueron diplomáticos y cortaron rápidamente la llamada.

Quienes se identifican con la campaña del Pacto Histórico desayunaron con los integrantes del petrismo y escucharon al candidato presidencial. Andrés Calle prometió que fijaría posturas en el encuentro con César Gaviria, pero eso nunca ocurrió. Es decir, supuestamente pasó la información para que se reunieran en el hotel contiguo y dio números de sus colegas, pero a la hora de hablar frente al expresidente, guardó silencio.

Andrés Calle, representante a la Cámara. - Foto: Cámara de Representantes

Fuentes del Pacto Histórico dijeron que el lobby que hicieron fue productivo, o al menos así se lo manifestaron algunos liberales, y que la mayoría de los representantes a la Cámara estaban con Petro, pero, al parecer, hubo un error en la comunicación. Después de estar dos horas en el Marriot, Petro decidió irse al considerar que las cartas estaban jugadas. Se fue confiado, pero algo falló.

Incluso muchos de los liberales petristas llegaron a la reunión con Gaviria contando que Petro “era un valiente al haberse metido al hotel de al lado para llamar uno por uno”. Ahí se empezaron a conocer detalles de la estrategia del Pacto Histórico. Fue la primera noticia que recibió César Gaviria y, al oído, le dijo a Miguel Ángel Sánchez, secretario del partido, que estaba ofuscado al sentir que Petro infiltró su reunión e invadió su privacidad. Varios congresistas lo calmaron, le explicaron que atendieron la llamada por cortesía política y lo convencieron de que no se fuera del hotel.

Cuando se calmaron los ánimos, 9 en punto de la mañana, Gaviria empezó a hablar durante tres horas seguidas. Socializó en todo ese tiempo el acuerdo programático que debería firmar el candidato que quisiera el aval liberal. Los congresistas electos quedaron sorprendidos con su oratoria por ser su primer encuentro con el expresidente.

(Este fue el documento que explicó Gaviria)

Documento César Gaviria by Semana on Scribd

Todos los caminos conducían a Federico Gutiérrez. Gaviria dejó claro que el país no podía quedar en manos del populismo o del autoritarismo y se empezó a decantar el camino. El expresidente fue contundente y dio la palabra a los congresistas. Todos miraron a Andrés Calle, el santista que apoya a Petro, pero no quiso hablar. Incumplió su palabra con Petro y no quiso contradecir al jefe del liberalismo.

Juan Carlos Losada tomó la palabra y encaró al expresidente. También fue contundente y dijo que el partido no debía apoyar a Federico Gutiérrez, según él, por ser el candidato que representa el continuismo. El representante se exaltó y empezó a subir la voz, por lo que Gaviria tuvo que interrumpirlo y decirle que si estaba “muy molesto podía renunciar al partido y a la curul para el siguiente período, o si quiere yo renuncio a la dirección”. En términos coloquiales, el expresidente llamó al orden y demostró que él tiene el control de la colectividad.

Alejandro Chacón interpeló para decirle a Gaviria que las opiniones debían escucharse y lanzó una propuesta que fue derrotada: que la bancada tomara decisiones frente a las presidenciales. “No es que yo sea petrista o de Fico, sencillamente creo que no es la manera de haber hecho las cosas”, dijo el liberal.

El polémico Mario Castaño propuso que el partido entregara facultades a Gaviria para reunirse con Federico Gutiérrez y no pasaron más de 10 segundos cuando los asistentes ‘pupitrearon’ la propuesta y la respaldaron, incluso Andrés Calle.

Un dato no menor, que enfureció a César Gaviria, es que dos congresistas tuvieron activo todo el tiempo sus celulares, al parecer conectados con integrantes del Pacto Histórico, por lo que el expresidente dijo: “de malas si no le gusta mi decisión” y pidió que no fueran desleales. Ese hecho generó malestar entre todos los asistentes porque más allá del respaldo a Gutiérrez, muchos fijaron posturas sobre el futuro del país.

Wílmer Guerrero, Juan Carlos Losada, Alejandro Chacón y Olga Beatriz González fueron los únicos que se opusieron a las facultades para César Gaviria, quien se reunirá en las próximas horas con Federico Gutiérrez, y la única opción para que el liberalismo no lo apoye es que el candidato diga que no. Algo que muy seguramente no ocurrirá.