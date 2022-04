Lo último: César Gaviria, facultado por bancadas de Senado y Cámara para escoger al candidato presidencial del Partido Liberal

Este martes, el expresidente César Gaviria fue facultado por las bancadas de Senado y Cámara para escoger al candidato presidencial del Partido Liberal.

En la reunión de hoy de Gaviria con sus bancadas quedó descartado el apoyo a Gustavo Petro, según informó Juan Carlos Losada, representante a la Cámara, quien calificó dicha decisión como un “formalismo” para que el partido apoye a Fico Gutiérrez.

Después de estar reunidos durante cinco horas, la colectividad tomó la decisión de facultar al expresidente César Gaviria con la finalidad de que se reúna con el candidato Federico Gutiérrez, para revisar el documento programático que se elaboró y si está de acuerdo con el texto, el liberalismo lo apoyará férreamente.

“Conforme al documento del Partido Liberal y a las facultades que se le entregaron al presidente Gaviria, se van a adelantar esas conversaciones con Federico Gutiérrez y una vez hecho el acuerdo con el sistema programático, el liberalismo anunciará el respaldo a Fico Gutiérrez”, dijo el senador Miguel Ángel Pinto.

Según los congresistas, quedó claro que el partido mayoritariamente está respaldando la aspiración presidencial de Federico Gutiérrez, y por eso Gaviria tomará la decisión final con base en el encuentro que sostendrá con el aspirante en las próximas horas.

Durante la discusión que se produjo en el occidente de Bogotá, cinco congresistas no estuvieron de acuerdo con la decisión que se tomó y manifestaron su malestar. El representante Alejandro Chacón dijo que no estuvo de acuerdo con la manera en que se fijó una postura. “No estaré de acuerdo con una decisión delegada a la dirección, además no será obligatoria para ninguno de nosotros. ¿Acaso no es importante consultar las bases del partido? ¿Una convención nacional no sería más respetuosa con nuestra gente?”, dijo el congresista.

A juicio de Chacón, la decisión debió tomarla la bancada y no directamente el expresidente César Gaviria. A esa postura se sumó Juan Carlos Losada, quien manifestó que no acatará la postura que tome el liberalismo. “Yo dejé claro en la bancada que voy a desacatar la decisión si esta se confirma en favor de Federico Gutiérrez. Pedimos que hubiese una votación de bancada para ver cada una de las posiciones, pero solo cinco de la bancada nos opusimos y es sorprendente que dentro del partido Liberal se nieguen estos mecanismos para tomar decisiones”.

Para otros congresistas está claro que el respaldo a Gustavo Petro quedó totalmente descartado y las facultades que se le dieron a Gaviria son sencillamente un formalismo para posteriormente hacer el anuncio de respaldo a Federico Gutiérrez.

El grupo de congresistas que respalda a Fico fue el encargado de promover que César Gaviria tuviera las facultades para tomar la decisión y después de la extensa reunión se respaldó esa postura. Sin embargo, otro grupo de congresistas cree que el apoyo del Partido Liberal debió darse después de la primera vuelta presidencial, aunque explicaron que seguramente la dirección de la colectividad no aceptó esa petición porque era prácticamente dejar en libertad a sus militantes.