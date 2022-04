La campaña anti-Fico: el objetivo que une a Fajardo con Petro

El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo ha pasado en medio de esta campaña electoral de ser la figura que busca la moderación y evita la polarización a estar completamente a la ofensiva.

No solo han aumentado la pugnacidad en sus comentarios sino que ahora su campaña, en medio del declive en el que viene en las encuestas, diseñó la llamada campaña anti-Fico, que no es otra cosa que tratar de buscar elementos para atacar al candidato del Equipo por Colombia Federico Gutiérrez.

Según conoció SEMANA, en la campaña de Fajardo consideran que quitarle votos a Gustavo Petro de cara a la primera vuelta resulta prácticamente imposible, pues sus seguidores suelen ser dogmáticos, no cambian de posición por más escándalos que tenga su líder. Por ello, enfilaron ahora baterías contra Fico Gutiérrez.

En la Centro Esperanza insisten en una teoría que por ahora no tiene mucho asidero: creen que, si Fajardo pasa a una segunda vuelta, algo que no muestra ninguna encuesta ni tiene evidencia en votos, la centroderecha lo apoyará, pues nunca respaldaría a un candidato como Petro.

El jefe de debate de la campaña de Fajardo, Juan Fernando Cristo, asegura que a segunda vuelta pasarán su candidato y Gustavo Petro. Que Fico no llegará a la segunda vuelta.

Si bien durante toda la historia de Colombia se han ejecutado campañas políticas que van en contra de otros opositores, muy pocas habían tenido un nombre propio, como es el caso de la campaña anti-Fico.

Para liderar esta campaña aterrizó hace algunos días en las toldas de Fajardo el senador electo Ariel Ávila, quien reveló que su propósito es mostrar quienes están detrás del candidato del Equipo por Colombia y que de esta manera se pueda realizar “pedagogía” a los colombianos.

Pero hasta el momento la estrategia parece no estar saliendo como se esperaba. Ávila resultó incluso en medio de la polémica esta semana al acusar al periodista Manuel Salazar, conocido como ‘Manolito’ Salazar, de ser “fletado por Federico Gutiérrez”.

El asunto llegó a tal punto que al propio Fajardo le tocó llamar al periodista Salazar a pedir disculpas.

Además, en medio de esta campaña, algunos han considerado que lo que ha hecho Fajardo es acercarse más a Petro, pues ha usado los mismos argumentos de Petro para atacar a Gutiérrez.

“Fico es una persona muy querida, pero es el candidato de Duque y Uribe”, dijo el exgobernador de Antioquia en un debate del periódico El Colombiano, un señalamiento que ha sido usado más por la campaña de Petro.

Otro hecho que ha mostrado la posible cercanía entre Petro y Fajardo fue la defensa frontal que hizo el exgobernador de Antioquia del candidato del Pacto Histórico en medio de la polémica por las declaraciones del general Eduardo Zapateiro.

“Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del Gr. Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las FFAA. ¡Ese no es el camino!”, apuntó Fajardo en defensa de Petro.

Además, el exgobernador de Antioquia no ocultó su molestia por la adhesión del Partido Liberal, encabezado por el expresidente César Gaviria, a la campaña de Federico Gutiérrez y aseguró que el antioqueño no está listo para gobernar el país.

No se puede olvidar que el pulso por el apoyo liberal lo libraban Petro y Gutiérrez, por lo que resultó llamativo el pronunciamiento de Fajardo en este sentido.

“Federico Gutiérrez no está preparado para gobernar a Colombia, y recibe el apoyo de todos los sectores políticos que han sido más de lo mismo en el país. Esa expresión de la política la vamos a derrotar en primera vuelta de las elecciones”, indicó el exgobernador de Antioquía.