Esposa de Gustavo Petro rompió el silencio y reveló que su hija sufre de ‘bullying’

Verónica Alcocer, esposa del candidato Gustavo Petro, continúa recorriendo el país en medio de la campaña electoral del líder de la Colombia Humana y esta semana se encuentra en Valledupar, donde participará en algunos eventos durante el Festival Vallenato.

“¡Con la pollera puesta en Valledupar! Practicando y alistándome para vivir el Desfile de Piloneras en el Festival Vallenato”, escribió en su cuenta personal de Twitter, en la que ha estado muy activa.

La abogada, sin embargo, aprovechó su visita a la capital del departamento de César para revelar algunos detalles personales y cómo su núcleo familiar ha afrontado esta carrera electoral para llegar a la Casa de Nariño.

De acuerdo con Alcocer, la campaña del candidato del Pacto Histórico ha sido bastante pesada para sus hijos, principalmente para Antonella, quien ha sufrido de matoneo en el Colegio. Incluso, indicó que no quería volver.

“Mis hijos saben que estamos construyendo, lo saben perfectamente, lo aceptan y lo comprenden, a pesar de que les da duro el tema de los ataques”, indicó inicialmente en diálogo con Blu Radio.

Luego, agregó: “Mi hija pequeña sufre bullying en el colegio, lo que la ha llevado de pronto a no querer regresar. Pero han hecho un trabajo muy interesante con ella, con apoyos psicológicos. Siempre adelante, fortaleciéndola”.

La esposa del cordobés también aseguró que la han apoyado en todo este proceso y le han enseñado a que no le preste atención a este tipo de ataques. No obstante, aceptó que la situación no ha sido fácil.

“Como familia le hemos transmitido que no preste atención y que no se vaya al enfrentamiento con quienes la atacan. Es difícil para una niña de esa edad comprender esto”, concluyó.

Verónica Alcocer García nació en Sincelejo el 26 de mayo de 1976. Estudió derecho en la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) y fue Reina de las Fiestas del 20 de Enero. Asimismo, afirmó que conoció a Petro en la capital de Sucre cuando hizo parte de un grupo de conferencistas de un evento que ella misma organizó.

La abogada no solo se ha dado a conocer en los últimos meses por ser la fiel compañera del líder de la Colombia Humana en su carrera por llegar a la presidencia, sino por sus dotes en el baile.

“Cuando iba llegando vi una muchacha con unos ojos azules hermosísima, yo que no echo piropos ni nada de eso, ahí se me ocurrió y dije: ¡Qué ojos tan hermosos!”, confesó el candidato hace unos meses en SEMANA sobre las primeras palabras que le dijo a su esposa.

Margarita Rosa ve con buenos ojos a Verónica Alcocer como primera dama

La reconocida actriz elogió mediante un mensaje en Twitter a la esposa de Gustavo Petro y aseguró que tiene todas las capacidades para asumir el reto de ser la próxima primera dama del país.

“Me gustaría ver una primera dama que se ponga de ruana ese título y todos los formalismos de ese insípido rol. ¡Vas por buen camino, mi querida Verónica!”, puntualizó Margarita Rosa de Francisco, que también compartió el video de Alcocer bailando en las calles de Sincelejo.