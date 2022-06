Christian Nodal fue ovacionado tras emotivo concierto en Montería, Córdoba

Christian Nodal ha sido tendencia en los últimos meses, debido al fin de la relación que tenía con la también cantante Belinda, así como de los líos mediáticos que tuvo con el reguetonero J Balvin.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre no ha estado envuelto en ninguna polémica, pero sí ha sido muy sonado luego de su participación en la Feria Ganadera, en Montería (Córdoba), en donde tuvo un gran recibimiento por parte de su fanaticada.

Los momentos de felicidad iniciaron justo cuando Nodal llegó a la capital cordobesa de la mano de su nueva pareja, la rapera argentina, Cazzu, con quien inició una relación solo meses después de oficiar su ruptura con Belinda.

Luego de esto, el intérprete de Adiós, amor se dirigió hasta el estadio de béisbol 18 de junio, en donde interpretó sus más grandes éxitos. Como era de esperar, el evento tuvo aforo completo.

Así se presentó anoche Christian Nodal en Montería de Córdoba Colombia con su Forajido Tour ante un lleno total, en el estadio 18 de Junio. 🤠🔥👏🌵🙏 pic.twitter.com/1cueGHpCE3 — Ivet Foraji2💚 de Christian Nodal (@IvetHernndez6) June 25, 2022

De hecho, el momento se volvió aún más especial cuando se reencontró con los integrantes de la agrupación colombiana Piso 21, con la que colaboró en la canción Pa’ olvidarme de ella.

No obstante, el momento más especial se dio en medio del concierto cuando Nodal dejó sacar toda su pasión, y en lo que parecía más un momento de despecho que una presentación normal, empezó a mostrar su talento al unísono con la admiración de los asistentes.

Fue tal la emoción del momento que Nodal se detuvo un instante para confesarse con su público y asegurar que en un momento sintió miedo de subirse a la tarima, pensando en que ellos también lo iban a rechazar, tal como lo ha hecho, según él, la prensa y algunos críticos.

“Esta es mi vida, yo me debo a ustedes, los medios me tienen atacado, qué chingada; ellos no saben los sacrificios que he tenido para llegar dónde estoy”, dijo el cantante de 23 años, mientras declaraba su amor a sus fans.

📹|"Tenía mucho miedo de cantarles y que ustedes estuvieran enojados o enojadas, saben, pero gracias por corresponder tan bonito. A mí los medios no me quieren alv, ¿Entienden? Pero la realidad es otra, y yo los amo (...)"



— Christian Nodal en su concierto en Monteria, Colombia. pic.twitter.com/Fd0jNihieo — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) June 25, 2022

Belinda se borró el tatuaje que tenía en honor a Christian Nodal

Aunque la noche de Nodal fue “mágica”, lo cierto es que la prensa mexicana aún sigue hablando de su ruptura con Belinda, y de todos los incidentes que esta ha dejado en ambos artistas.

Cabe recordar que la pareja ya tenía incluso planes de boda, por lo que el fin de esta relación causó todo tipo de comentarios y reacciones, siendo la pregunta:“¿Y ahora qué hará Belinda con su tatuaje?”, una de las más populares.

Y es que la también actriz tenía una marca en su cuerpo que se había hecho en honor a su exnovio, lo que, según ella, demostraba el amor que sentía por Christian Nodal.

Por supuesto, este tipo de artes en el cuerpo son muy difíciles y costosas de borrar, aunque tal parece que este no fue impedimento para Belinda, por lo que, de acuerdo con la revista ¡Hola!, la artista ya no tiene el tatuaje en su cuerpo; o al menos no de la misma forma.

Así lo demostró una foto que la cantante se tomó en su natal España, en donde posa en una de las playas de ese país, mostrando, como es costumbre su belleza, con uno que otro secreto al descubierto: el tatuaje de un corazón que tenía en uno de sus tobillos es diferente ahora. Aunque no se borró de todo la marca, sí decidió llenarla completamente de negro con el fin de borrar las letras CN, que hacían alusión a Christian Nodal.

La artista apareció hace poco en una producción española y disfrutando de la playa. Ing: belindapop - Foto: Instagram: @belindapop

De esta forma, la cantante y actriz ya ha empezado a borrar no solo las huellas de su corazón sino también de su cuerpo que le recuerdan a su expareja, iniciando con este tatuaje.