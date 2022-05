Christian Nodal rompió el silencio y negó maltratos hacia Belinda

Luego de que se desatara la polémica tras la publicación de un pantallazo de la que sería una conversación entre Christian Nodal y su expareja, la cantante y actriz Belinda, el artista de música popular desmintió cualquier rumor sobre maltrato en la relación y pidió a los grupos feministas que no difamaran en su contra.

Al parecer, habría sido un amigo de Belinda quien comenzó rumores afirmando que Nodal la había maltratado psicológicamente. Insistió en que el cantante no dejaba trabajar a la actriz, que le había sido infiel y que no trataba bien a las mascotas de Beli.

Ante estas declaraciones, el cantante hizo recientemente un live en Instagram en donde se defendía de las acusaciones; además, se refirió a grupos feministas que tras los rumores habrían comenzado a atacarlo sin corroborar la información.

“Ahora me acusan de maltratador y qué gran mentira, son cosas bien cabronas. No usen el feminismo para esas cosas, ¿me entienden?, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”, fueron las palabras de Nodal en medio de su intervención, defendiéndose de las acusaciones y confirmando la versión sobre la ruptura de la pareja mexicana.

Y con respecto a las agresiones de grupos feministas, este artista continuó expresando la necesidad de mantener el respeto tanto hacia las mujeres, así como hacia los demás. “Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan… los amo muchísimo”, afirmó Nodal apelando al utilizar las redes sociales para el bien y dejar a un lado los discursos de odio.

La conversación filtrada

La captura de WhatsApp que desató la polémica fue publicada por Nodal a través de un trino y escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Lo curioso del mismo fue que el artista añadió una captura de pantalla de un chat con un contacto que no tiene foto y que tiene guardado como Belinda. En la conversación, que data del viernes 4 de febrero, ella le dice: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para qué me los pueda arreglar?”, en el momento en que ella envía el mensaje, son las 19:00 p. m. Un minuto después envía un mensaje que es eliminado.

Ocho minutos después, le escribe: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, finaliza el mensaje de la captura de pantalla que compartió el mexicano.

Las fuertes declaraciones del artista en el trino, así como la exposición de la conversación habrían sido los detonantes para que algunos seguidores y amigos de Belinda salieran en su defensa a difamar sobre Nodal.