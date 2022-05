“Para mí no representa nada”: Christian Nodal y su polémica crítica a los Grammy

El cantante mexicano Christian Nodal no sale de una polémica para entrar en otra. Luego de que se filtraran algunos mensajes privados con su expareja, la también cantante Belinda, ahora aparece un video en el que el artista afirma que los premios Latin Grammy no valen nada para él.

El video fue compartido a través de redes sociales y se puede ver a Nodal bebiendo alcohol con uno de sus amigos más cercanos al que le confiesa: “Te voy a decir algo, la neta te quiero un chingo, eres uno de mis mejores amigos y esta madre (la estatuilla de los Latin Grammy) sí para mi fue un sueño tener estas pendejadas y lo logré, yo siento que para mucha gente representa muchas cosas y para mí no representa nada”, afirmó el cantante mexicano.

La periodista Nelssie Carrillo fue la encargada de compartir el video que se hizo viral rápidamente y que tuvo diversos comentarios en los usuarios de redes sociales.

Por un lado, algunos criticaron la falta de humildad del cantante mexicano, mientras que otros halagaron la actitud de Nodal al entender que le importan cosas más importantes que lo material y que los premios por su carrera artística.

Ya recientemente el cantante había sido el centro de las miradas en redes sociales luego de que filtró algunas conversaciones del pasado con su expareja, en un video en el que supuestamente se veía que Belinda le pedía dinero al cantante de música popular.

La conversación de la polémica

El pasado miércoles 18 de mayo el cantante de música regional mexicana compartió un pantallazo de una conversación de WhatsApp con Belinda, con quien alcanzó a comprometerse.

En el trino, que refuerza más las versiones que afirman que su ruptura se dio por temas de dinero, Nodal escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Lo curioso del mismo fue que el artista añadió una captura de pantalla de un chat con un contacto que no tiene foto y que tiene guardado como ‘Belinda’. En la conversación, que data del viernes 4 de febrero, ella le dice: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, en el momento en que ella envía el mensaje, son las 7:00 p. m. Un minuto después envía un mensaje que es eliminado.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Ocho minutos después, le escribe: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, finaliza el mensaje de la captura de pantalla que compartió el mexicano.

El trino lo escribió el cantante, citando un tuit de una cuenta que aparece registrada como @hvalenci12 en el que, igualmente, posteó una foto de un captura de la cuenta de Instagram de Belinda, que compartió el pasado 17 de mayo con una fotografía de su madre diciendo: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.