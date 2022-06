¿Qué hacían Belinda y el colombiano Carlos Torres juntos? Se hace viral un video de los dos

Luego de la mediática ruptura con el cantante Christian Nodal, la artista parece estar tranquila y esto lo dejó ver en un video donde aparece junto al actor colombiano Carlos Torres, reconocido por protagonizar la serie ‘La reina del Flow’.

En el perfil oficial Torres, se puede ver una publicación donde los dos comparten, junto a otros compañeros, un popular juego donde cada uno debe resistir lo que más se pueda a pequeñas descargas eléctricas. Belinda era la encargada de enviar esas descargas.

Al final no pudieron aguantar y todos soltaron, entre risas, el cable que los unía. La razón por la que la mexicana y el colombiano se ven juntos en este video es que los dos hacen parte de la producción de Netflix, ‘Bienvenidos a Edén’ en su segunda temporada, aunque muchos pensaron, por la química vista entre los dos, que podría haber algo más que temas de trabajo o amistad.

En días pasados se revivió la polémica sobre la separación de Belinda y Nodal. El cantante de música regional mexicana, compartió un pantallazo de una conversación de WhatsApp con su expareja, con quien alcanzó a comprometerse.

En el trino, que refuerza más las versiones que afirman que su ruptura se dio por temas de dinero, Nodal escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Lo curioso fue que el artista añadió una captura de pantalla de un chat con un contacto que no tiene foto y que tiene guardado como Belinda. En la conversación, que data del viernes 4 de febrero, ella le dice: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para qué me los pueda arreglar?”, en el momento en que ella envió el mensaje, eran las 19:00 p. m., y un minuto después envió un mensaje que fue eliminado.

Ocho minutos después, le escribió: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, finaliza el mensaje de la captura de pantalla que compartió el mexicano.

El trino lo escribió el cantante, citando una publicación de una cuenta que aparece registrada como @hvalenci12 y posteó una foto de un caption de la cuenta de Instagram de Belinda, que compartió el pasado 17 de mayo con una fotografía de su madre diciendo: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”