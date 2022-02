“Si alguien quiere salir con ella, que le cueste”, dicen a Belinda tras romper con Nodal

El diseñador Gustavo Mata se refirió a la relación de la expareja y señaló que en una relación no hay que ser tacaños.

A pesar de que ya ha pasado una semana de que se dio la noticia de la ruptura de Belinda y Christian Nodal, los usuarios y seguidores de los cantantes continúan conmocionados por el hecho. Tanto así que es una conversación vigente en redes sociales.

Varias versiones acusaron a Belinda de haber sido la causante de la ruptura, asegurando que el motivo era porque le pidió cuatro millones de dólares prestados a Nodal. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado la razón de su ruptura.

Cercanos de los artistas han hablado en distintos medios sobre la separación. Como es el caso de Galilea Montijo, quien incluso le recomendó a Belinda no devolver el anillo de compromiso. No obstante, ella no fue la única que se refirió al tema.

El diseñador de moda Gustavo Mata y amigo de la cantante, se pronunció sobre la polémica del dinero recientemente. “Si alguien quiere salir con ella, que le cueste, así es la cosa… Las mujeres guapas cuestan mucho dinero, es lo que debe ser. ¿Quieres (estar) con una mujer guapa? Te va a costar dinero. Y con cualquier mujer, tienen que consentirlas muchachos, pagarles todo. Eso de la igualdad no es cierto. Éntrenle, páguenle, no sean codos (tacaños)”, expresó Mata.

Por otro lado, cuando fue preguntado sobre las posibles razones de la separación y sobre si Nodal debería contar lo que pasó, se refirió a un conocido refrán. Dijo que los caballeros no tienen memoria y “tienen que quedarse callados siempre, pase lo que pase”.

Sobre el anillo, Mata dijo que Belinda no tenía que devolverlo. “Lo dado, dado, muchachos. Lo caído, caído ya. Nada de qué regresar ni nada. No se regresan ni los carros, ni los relojes, es una tontería. Ni los anillos se regresan”, finalizó.

La canción que estrenó Nodal tras la ruptura

Pocos días después de que se hiciera pública la separación de los artistas, Christian Nodal sorprendió con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado ´Ya no somos ni seremos´.

En su cuenta de Twitter, el cantante mexicano compartió su alegría por los nuevos proyectos musicales para este año.

“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad. Por fin, después de casi dos años de guardar tanta música, este viernes 18 comienza a salir mi música. ¡Gracias a todos mis fans por la paciencia, amor y apoyo!”, escribió Nodal.

Su publicación en Twitter, donde cuenta con más de 573.000 seguidores, ha recibido todo tipo de comentarios sobre su ya finalizada relación con Belinda. Mientras que algunos seguidores insisten en la reconciliación y lo felicitan por su nuevo sencillo, otros critican que el lanzamiento haya sido justo en el marco mediático de la ruptura con la artista.

El video oficial de la canción ya suma 297.925 reproducciones en YouTube y he recibido comentarios como: “Qué buen momento para estrenar este tema”, y “esta canción llega en el mejor momento”.

“No importa su vida personal, lo único que me importa es lo talentoso que es, todo lo que hace llega al alma”, comentó Tania Rodríguez Cazares.

“¡Increíble! Letra y composición en el mejor momento. ¡Felicidades! Dios te Bendiga y mucho ánimo”, compartió Jessica Robles.

“Fuera del chismerío, eres un cantante e intérprete extraordinario, y eso es lo que me importa a mí de ti”, escribió Erliz Bpm.

¿Christian Nodal se borró con láser un tatuaje alusivo a Belinda?

El rompimiento entre Belinda y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar, pues la pareja ya tenía planes de matrimonio.

Su romance, aunque inició en la clandestinidad, terminó siendo uno de los más sonados y envidiados por los fanáticos de ambos artistas, quienes se sorprendieron cuando Nodal anunció el fin del mismo.

“A todos los fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y relación como pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, explicó el intérprete de ´Adiós, amor´ por medio de sus historias de Instagram.

Asimismo, agradeció a sus seguidores y a los de su expareja el cariño mostrado durante su relación, no sin antes pedir respeto por la decisión tomada, evitando ahondar en esta situación: “Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”.