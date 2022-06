Le dio la ‘pálida’: Belinda por poco se desmaya durante un show en México

Belinda se ha ubicado en el centro de distintas críticas en redes sociales debido a la ruptura amorosa que vivió meses atrás con Christian Nodal. Pese a que desde el inicio su unión fue juzgada por muchos fans, la pareja continuó e hizo al lado los comentarios negativos sobre los pasos que daban en su unión amorosa.

Recientemente, la intérprete de Luz sin gravedad, que fue vista en compañía de Carlos Torres en un post de redes sociales, llamó la atención de los usuarios en las plataformas digitales luego de que circulara un video grabado en uno de sus shows. En el contenido se puede observar un momento preocupante en el que la artista se sintió enferma mientras se encontraba en pleno escenario.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el clip, la mexicana estaba dando un concierto en la ciudad de Monterrey cuando vivió la incómoda situación en la que sufrió una inesperada baja de presión. La celebridad no dudó en comentarle a su público lo que ocurría en su cuerpo, por lo que les pidió apoyo para no tener que detener el show.

Según se aprecia en el contenido, Belinda estaba en el escenario y tomó su micrófono para dirigirse a los espectadores, pidiéndoles un poco de silencio para comentarles algo. Los presentes bajan la voz y la cantante menciona que se estaba sintiendo mareada, por lo que quería que la ayudaran para no tener que retirarse del lugar.

“Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme, no me voy a ir, no se asusten”, dijo la artista latina en medio de su presentación, durante ‘Machaca 2022′, festival de música que se realizó días atrás.

La joven pidió a sus fanáticos que le colaboraran con la siguiente canción, interpretándola ellos mientras se sentaba en el escenario, descansaba un poco y tomaba energías para continuar. Belinda recibe una botella con un líquido, se agacha y se ubica frente a los asistentes, revelando que posiblemente le había ocurrido esto por un largo viaje que tuvo que hacer desde España.

“Si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón”, indicó mientras se sentaba con las piernas cruzadas.

“No me voy a ir, aunque me desmaye y se me baje la presión”, agregó.

A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0 — Enrique  (@EnriqueIX) June 26, 2022

El show continuó y Belinda interpretó la primera frase de su famoso tema Ángel, el cual fue recibido con los brazos abiertos por los fieles seguidores de la estrella musical. Las personas gritaron con emoción al sonar la canción, acompañando a la artista en esta parte de su show.

La intérprete de Bella traición mostró cómo le estaban temblando las manos, por lo que se quedaba en silencio en momentos y dejaba que su público cantara con fuerza aquel tema que marcó su carrera musical.

Por último, en otro clip se puede observar que una persona del equipo se acerca a la mexicana y la ayuda a levantar para que pueda seguir con su presentación. La celebridad toma impulso y vuelve a cantar parte de la letra de este tema, mientras sus fans la acompañan.

En este festival también participaron estrellas como Paulina Rubio, Reik, Nicky Jam, Kumbia Kings y otros.

Belinda se borró el tatuaje de Nodal

La cantante mexicana despertó todo tipo de reacciones entre los curiosos de los escenarios digitales luego de que la revista ¡Hola! asegurara que la joven se borró el tatuaje que se había hecho en honor a su expareja, Christian Nodal.

Una foto captó que el diseño que tenía la celebridad en su tobillo ya lucía completamente negro, cubriendo las iniciales que se había plasmado de su colega.