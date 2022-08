Revelan detalles sobre supuesta agresión de Brad Pitt a Angelina Jolie: “La agarró por la cabeza”

En 2016, el mundo del espectáculo se sorprendió con la noticia sobre el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, una de las parejas más famosas durante la primera década de los 2000.

En aquel entonces, se rumoró que la separación de la famosa pareja estaría relacionada con una fuerte discusión familiar que se habría presentado en un avión.

Y las cosas fueron más allá. También se indicó en aquel momento que, supuestamente, Jolie habría denunciado a Pitt por maltrato hacia ella y Maddox, el hijo mayor de la familia. De hecho, en 2021, el joven se cambió su apellido Pitt por el de su madre.

A propósito, al día de hoy los famosos artistas se encuentran en una disputa legal por la custodia de los hijos menores, es decir, Shiloh, Knox y Vivienne.

Aunque han pasado varios años del divorcio, aún se siguen conociendo detalles del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. Lo anterior, luego de que el portal Page Six lograra tener acceso al informe que Jolie envió a las autoridades en 2016, refiriéndose a lo ocurrido con su entonces pareja.

De acuerdo con el relato de la actriz, la familia tomó un vuelo el 14 de septiembre de 2016 desde Niza, Francia, a los Estados Unidos y que Pitt, quien estaba molesto con ellos, había estado ingiriendo licor minutos antes de que la aeronave despegara.

En el informe, según el portal citado anteriormente, Jolie también indicó que efectivamente en el avión, antes de que despegara, tuvo una discusión con Pitt por uno de sus progenitores. Fue en ese momento, aseguran, el actor llevó a su entonces pareja al baño de la aeronave donde la terminó agrediendo.

Afirman que “la agarró por la cabeza, sacudiéndose”, mientras la maltrataba también verbalmente. En ese informe, aseguran que los hijos de la expareja le preguntaron cómo se encontraba Jolie, a lo que este respondió: “No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca”.

A su vez, aseveran que debido a todo lo anterior, Jolie quedó con heridas en la espalda y codo.

Prosopagnosia, la enfermedad que padece el actor Brad Pitt

El actor estadounidense, ganador del premio Óscar, Brad Pitt reveló en días pasados para la revista GQ que padece de prosopagnosia. Aunque no se la han diagnosticado, el actor cree que la tiene. El protagonista de ‘Señor y Señora Smith’, comenta que sospecha de esto desde el año 2013. La prosopagnosia es conocida como “ceguera facial”.

En la revista de neurología ‘Current Opinion in Neurobiology’ se explica que “la prosopagnosia del desarrollo (DP) se refiere a los déficits de reconocimiento facial sin tener daño cerebral. La DP afecta a aproximadamente el 2% de la población y, a menudo, es hereditaria”.

El actor también manifestó que las personas no le suelen creer sobre su enfermedad. “Mucha gente me odia al no saber que tengo este problema”, declaró en entrevista para el medio Esquire. Además de mencionar que le gustaría conocer a otras personas con la enfermedad.

En un estudio realizado por la revista científica Cortex se indicó que: “no se encontró evidencia de déficits visuales generales o disfunciones sociales dentro de seis pacientes analizados. Los resultados apuntan a que el motivo es un componente genético de la prosopagnosia congénita”.