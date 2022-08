Revelan que Brad Pitt tiene una lista negra de actores

Un colega reveló algunos nombres de las personas con las que Pitt no volvería a compartir set.

El reconocido actor y ganador del Óscar, Brad Pitt, estaría nuevamente en medio del ojo del huracán, luego de que se revelara una lista, presuntamente, escrita por el actor, en la que estarían las personas y colegas con las que este hombre no estaría dispuesto a compartir set. Las revelaciones las entregó uno de los intérpretes de Bullet Train, quien trabajó con Pitt en la película, en medio de una entrevista para la revista Variety.

Así entonces, el actor que habría revelado el secreto fue Aaron Taylor-Johnson, afirmando en su intervención que Pitt cuenta con una “lista negra”, en la que habría anotado, no solamente las personas con la que no le gustaría trabajar, sino también con aquellos que tuvo buenas experiencias y con los que estaría dispuesto a ejecutar otros proyectos.

“Cuando trabajas con tantos actores, y después de un tiempo, empiezas a tomar notas del tipo: ‘Definitivamente, no voy a trabajar con esta persona nunca más’. Brad tiene dos listas, una buena y otra mala”, fueron las revelaciones del actor en medio de su entrevista con el medio citado, poniendo en evidencia a su compañero de set, justamente en una de las últimas producciones en las que aparece el ganador del Óscar.

“Él solo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato”, continuó agregando, resaltando la razón por la que, según Taylor-Johnson, Pitt habría escrito la lista, buscando asegurar su propio bienestar, y para evitar malos ratos durante su trabajo.

Tom Cruise y Harrison Ford son dos actores que estarían en la parte mala de la lista, sin embargo, Sandra Bullock sería una buena amiga de Pitt, por lo que ocuparía un lugar en la lista buena.

¿Brad Pitt se retira de la actuación?

Luego de que se comenzaran a difundir rumores sobre el retiro del ganador del Óscar, Brad Pitt, este hombre tuvo que reafirmar ante el público que no espera alejarse de las pantallas durante un tiempo futuro, sin embargo, si recalcó que espera tomarse las cosas con un poco más de calma.

Las declaraciones de Pitt se dieron en medio de la presentación de Bullet Train, una película de acción que se estima se estrene el 5 de agosto. Evento en el que se vio al reconocido actor junto con el director de esta producción David Leitch.

“Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso...”, comenzó diciendo el actor, afirmando que solo eran rumores y que no pretendía que se entendiera como un retiro de la actuación.

“Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada. Y la pregunta es: ‘¿Cómo quiero pasar ese tiempo?’. Pero en ningún caso es una retirada”, continuó Pitt, y aunque no dio detalles sobre las formas en las que le gustaría terminar su carrera actoral, teniendo en cuenta que el intérprete tiene ya 58 años, sí afirmó que el alejarse de las pantallas no estaba en sus planes.

Incluso, el actor aprovechó para resaltar que en este punto de su vida, tenía la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos que había adquirido a través de su larga carrera. “A mi edad has cometido suficientes errores. Y con suerte has acumulado suficiente experiencia de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal. Y ahora tienes que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría”, indicó.