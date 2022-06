Brad Pitt protagonizará la nueva película de la Fórmula 1, una alianza entre Lewis Hamilton y Apple

Los amantes de la Formula 1 tendrán una nueva película para ver cómo el reconocido actor y ganador del Óscar, Brad Pitt, junto con uno de los pilotos del momento, Lewis Hamilton, se unen para contar la historia de un automovilista que después de retirado, decide reencontrarse con un viejo amigo y la aventura los lleva a enfrentarse con los jóvenes pilotos de nuevo.

Esta no es la primera vez que Hamilton llega a las pantallas, pues se recuerda su participación en el documental The Game Changers (2018), donde varios atletas y otros deportistas profesionales hablaron sobre los beneficios que tenían las estrictas dietas que seguían, entre otros temas relacionados.

Pues bien, la dirección del nuevo filme que protagonizará Pitt será el también actor, Joseph Kosinski, quien estuvo detrás de la película Top Gun: Maverick. Por su parte, Hamilton, quien ha ganado en siete oportunidades el título de la Fórmula 1, estará al frente de la producción, en conjunto con Plan B Entertainment, empresa fundada por Brad y otros reconocidos actores, mientras que el rol de productor fue puesto en los hombros de Jerry Bruckheimer.

La distribución y creación está a cargo de Apple Original Films, por lo que los usuarios de esta plataforma, muy seguramente, tendrán el privilegio de disfrutar de esta producción cuando salga al aire. Por el momento no se ha anunciado una posible fecha de estreno o algún adelanto y tampoco se ha especificado si el piloto Hamilton podría estar interpretando algún papel en la pantalla grande, pero la atención estaría puesta en esta nueva propuesta.

“Es un proyecto realmente genial... Ya estamos trabajando en el guion, por ejemplo. Estoy muy involucrado en el guion, que es divertido, y paso un buen rato con Brad, que es bastante épico... Y realmente de mis responsabilidades y algo que asumo es simplemente asegurarme de que el elenco y el equipo en el fondo sean diversos, algo que realmente destaqué al principio”, recalcó el piloto para la prensa, según recoge el diario argentino Clarín.

Brad Pitt en un película de #F1.

Pitt interpretará a un piloto retirado que decide volver a las pistas.

El director del film será Joseph Kosinski, el mismo de Top Gun: Maverick

En la producción estará Jerry Bruckheimer, Pitt’s Plan B Entertainment y Lewis Hamilton.#Noticiasi99 pic.twitter.com/yZN4TBJLR2 — Radio i99 98.9FM (@radioi99) June 10, 2022

Hamilton agregó que con este nuevo proyecto se estaría buscando mostrar lo verdaderamente bueno que es ese deporte, ya que otras producciones de carreras no habrían logrado condensar todas las emociones, según explicó.

“Ha sido difícil... Si miras todas las películas de carreras, no necesariamente puedes decir que todas las que se han hecho en el pasado han sido espectaculares... Y eso es algo que queremos cambiar. Realmente se trata de mostrar lo bueno que es este deporte”, afirmó el reconocido piloto.

Es de recalcar que, en medio de su entrevista a medios, el piloto afirmó que la nueva producción no era su película, sino que era para todos los pilotos, para los fans y todos aquellos que estaban involucrados con la Fórmula 1. Reveló que iban a necesitar otros pilotos, lo cual no sería fácil porque estos deportistas no estarían acostumbrados a actuar, afirmando que quizá por este mismo motivo no sería parte de las grabaciones.

“Vamos a necesitar pilotos, estoy seguro, en algún momento. Lo que creo que es importante es que no es mi película, es la Fórmula 1, es para todos nosotros, por lo que hay muchas personas dentro del deporte que están siendo una parte de esto... Pero no somos actores. No queremos que sea una mierda... ¡probablemente por eso no voy a ser parte de eso! Necesitamos algunos buenos actores”, fueron las palabras de Hamilton ante la prensa según el medio citado.