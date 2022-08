Elvis Crespo reaccionó al video de ‘Neverita’ de Bad Bunny, el tributo a ‘Suavemente’

Bad Bunny es uno de los artistas puertorriqueños más famosos y sonados del momento, debido al evidente impacto que tuvo su reciente proyecto, Un verano sin ti, el cual salió a la luz meses atrás. La llegada de este álbum conquistó a millones de personas, que posicionaron el trabajo del latino en los primeros lugares de reproducciones, además de viralizar las coreografías de cada tema.

En medio de la gira que lleva a cabo por distintos países, el cantante sigue despertando reacciones con sus ocurrencias, colaboraciones y sorpresas durante las presentaciones que da. Los reencuentros con su público son protagonistas de contenidos en redes sociales, donde más de uno se emociona con disfrutar del ambiente reguetonero que lleva el intérprete de Andrea en la sangre.

No obstante, recientemente, el joven se ubicó en las principales tendencias de las plataformas digitales con el lanzamiento de su nuevo videoclip de Neverita, una de las canciones que incluye el nuevo álbum. Esta propuesta devolvió a los fanáticos algunos años atrás, debido a los detalles similares que tiene con un clásico de la música tropical.

De acuerdo con lo que se puede observar, este contenido que presentó Bad Bunny sería un homenaje directo al recordado tema ‘Suavemente’, de Elvis Crespo, el cual tomó fama en aquella época por los sonidos contagiosos y la divertida letra que tenía.

Elvis Crespo reacciona a Neverita

Según se observa en redes sociales, Benito Martínez, nombre de pila del puertorriqueño, estrenó un particular video musical que posee onda noventera de principio a fin. El proyecto inicia con un collage de fotos y da paso a una icónica escena en la que está ubicado con un fondo blanco y algunos cromas de colores que aparecen a los lados.

Los atuendos, los movimientos y las expresiones trasladan al público al reconocido video de ‘Suavemente’, donde Elvis Crespo era quien lucía unos lentes grandes, una camisa blanca, un pantalón de cuero y un traje oscuro. Los juegos de cámara y los planos son exactos con el viejo video tropical, por lo que el autor original no evitó reaccionar a este tributo.

Con unas horas de publicado, Crespo compartió un video en su cuenta oficial de Facebook, donde demostró el orgullo y el agradecimiento que sentía hacia Bad Bunny por conservar la huella que dejó su trabajo. El cantante manifestó lo mucho que le gustó el resultado audiovisual inspirado en su clip, agregando que le encanta ver al ‘Conejo Malo’ en esta faceta.

“Ayer me entero de que Benito saca una canción de su álbum Un verano sin ti, que se llama Neverita y la canción utilizó visuales inspirados en el video de Suavemente. La verdad es que me gustó muchísimo. Me encanta ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje”, dijo Elvis en el contenido que subió.

De igual manera, aprovechó el espacio en los escenarios digitales para señalar que no se imaginaba el alcance y reconocimiento que tenía su tema presentado en 1998, pues los tiempos han cambiado bastante. Sin embargo, expresó el agradecimiento que sentía por el acogimiento que tenía en la industria musical y el sello que lleva hasta la actualidad.

“Que un artista de estos tiempos utilice algo inspirado en mi arte me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado hacer esa parte de mi historia, como lo es el video de Suavemente”, se aprecia en un post.

Al finalizar las palabras que dio, Crespo le aconsejó a Bad Bunny “ser juicioso” y “disfrutar de su momento”, ya que sabía la fama mundial que había alcanzado el joven talento.

En un clip que apareció en su cuenta oficial de Instagram, el cantante reacciona y muestra lo mucho que disfruta de ver las escenas de ambos videos en un cuadro comparativo.