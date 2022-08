Video | Así fue el choque del Bugatti de Bad Bunny mientras inauguraba su restaurante en Miami

Justamente en medio de la inauguración del restaurante de Bad Bunny en Brickell, Miami, Florida, mismo que es especial en comida japonesa, y que se llama Gekkō. Y a pesar de que el evento se llevó a cabo sin novedad, el automóvil del cantante sí se vio afectado por la cantidad de gente que llegó al lugar.

En video quedó grabado el momento justo en el que un carro, que buscaba parquear enseguida del Bugatti de Bad Bunny, automóvil que está avaluado en $3 millones de dólares, y que estaba estacionado en la acera. Sin embargo, en medio de la maniobra el carro en movimiento rozó y golpeó el vehículo del cantante y le dejó la marca justamente en la parte trasera.

Es de resaltar que el carro de Bad Bunny es un modelo exclusivo del que solo existen 20 en todo el mundo. Y a pesar de lo valioso y costoso que pudo haber salido este accidente, el cantante se mantuvo atendiendo a sus invitados en lugar de salir a ver lo que sucedía con su vehículo.

En el video se logra ver como las personas que están presenciando el hecho comienzan a gritar cuando el otro carro golpea al automóvil del cantante. Incluso, en el lugar desde antes hacía presencia una patrulla de la policía, por lo que en el momento del choque fueron testigos y se acercaron a hablar con el conductor involucrado.

“Ese carro yo me lo compré por una sola razón, yo quería hacer mi presentación de los Grammys en un Bugatti en el Teodoro Moscoso. Tratamos de buscar gente que nos rentara el carro y nadie nos rentaba el carro, nadie quería rentar su carro para viajarlo a Puerto Rico. Pues yo dije, saben qué yo lo compro”, explicó el cantante en medio de una entrevista, sobre la forma en cómo tomó la decisión de adquirir el valioso automóvil.

Concierto de Bad Bunny en Miami

El conejo malo o Bad Bunny, como le dicen sus seguidores, se encuentra de gira con World’s Hottest Tour en los Estados Unidos, que llega este próximo viernes 12 de agosto y sábado 13 al Hard Rock Stadium en Miami, ubicado en 347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056.

El evento contará con la participación de Alesso, un DJ sueco de 31 años reconocido por canciones como Somebody to Use o I Wanna Know. Y de Diplo, un productor y DJ estadounidense destacado en la industria por canciones como Don’t Forget my Love.

Para los dos días de concierto, los estacionamientos se encontrarán abiertos desde las 4:30 p. m. Sin embargo, las puertas del evento estarán habilitadas una hora después, es decir, a las 5:30 p. m. Por ende, el evento oficialmente dará inició a las 7:00 p. m.

De acuerdo con la ubicación que se desee, las boletas tienen un costo desde US$146,50 a US$1.000, siendo esta la mejor ubicación del evento, para el día viernes 12 de agosto. El sábado 13 de agosto, las boletas oscilan entre US$195 y US$994.

Pero si lo que se desea es ocupar una suite o un asiento de lujo para Bad Bunny - World’s Hottest Tour, se debe ingresar a la página de Hard Rock Stadium y diligenciar el formulario respectivo.