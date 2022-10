‘House of the Dragon’: lamentable anuncio sobre la segunda temporada de la serie de HBO

House of the Dragon llegó a su final tras diez grandes capítulos que conformaron la primera temporada. Millones de seguidores y fanáticos disfrutaron de la presentación oficial de la familia Targaryen y sus aliados, situando todo el contexto varios años antes de los hechos en Game of Thrones.

Los fanáticos lograron conocer personaje por personaje, tomando un bando específico al desatarse la nueva guerra por la muerte del rey Viserys y la sucesión al trono. Cada episodio tuvo detalles únicos e inimaginables, sorprendiendo al público que espera con ansias las próximas temporadas.

Sin embargo, una vez finalizó esta entrega, las miradas de los curiosos se posaron sobre las noticias que salieron a la luz, relacionadas con la producción, los rodajes y la llegada de la siguiente temporada. Pese a que mucho se especuló sobre los rodajes, los integrantes del elenco y el futuro de la trama, recientemente salió a la luz un lamentable anuncio sobre el proyecto.

De acuerdo con lo que quedó registrado en medios especializados, la segunda temporada de House of the Dragon no aterrizará en HBO Max en 2023, sino hasta 2024. Los fanáticos mantuvieron la fe sobre el posible estreno continuo de la historia por los rodajes que iniciarían a principios de 2023, pero lo cierto es que la nueva fase solo se podrá ver hasta dentro de dos años.

Según se informó, Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, dialogó con Vulture el pasado jueves 27 de octubre y reveló que la serie regresará en 2024, debido a las incógnitas que se pueden generar a lo largo del camino. El integrante del proyecto enfatizó en que no presentó ninguna fecha tentativa, ya que existe un temor a posibles cambios o modificaciones con el estreno.

“En algún momento de 2024. Estamos comenzando a armar el plan, y al igual que la última vez, hay tantas incógnitas. No es por ser reservado con el estreno, pero no quiero decir que estará listo en tal fecha y luego tienes que cambiarlo”, dijo Bloys al medio.

Por el momento solo queda analizar y apreciar los detalles que salgan a la luz, teniendo en cuenta las expectativas sobre el cuarto hijo de Alicent Hightower y Viserys Targaryen, y el dragón Vermithor, uno de los más grandes en la Danza de dragones.

Emotiva escena del capítulo 8 fue improvisada por Matt Smith

Los últimos capítulos de la temporada desataron una ola de comentarios, centrados en icónicas escenas y momentos que marcaron el camino hacia la Danza de dragones de la familia Targaryen.

Uno de los detalles que dejó una huella entre los seguidores de la serie fue la llegada del rey Viserys (Paddy Considine) al Trono de Hierro durante el capítulo 8, teniendo en cuenta la grave enfermedad que atravesaba. El mandatario del reino utilizó sus fuerzas para proteger y respaldar a su hija Rhaenyra (Emma D’Arcy), quien estaba en peligro de perder el derecho de su hijo, Lucerys Velaryon, de ocupar el trono de Driftmark, herencia de Corlys Velaryon.

La escena removió los corazones de los fanáticos luego de ver cómo Viserys sufría bastante para cumplir con su deber y lograr el cometido por su familia. Al subir los peldaños hacia el trono, el rey perdió su corona y fue ayudado por su hermano, Daemon Targaryen (Matt Smith), quien lo apoyó y acompañó hasta la meta final.

Sin embargo, lo particular del detrás de cámara del capítulo fue que este icónico momento no estaba incluido en el guion de la producción y fue improvisado por el propio Matt Smith. El actor lo hizo como un gesto de amabilidad, pero al final de edición se decidió incluir.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en una entrevista con Entertainment Weekly, Geeta Patel, directora de este episodio, aseguró que la caída de la corona al suelo se trató de un accidente muy conveniente para crear un acontecimiento clave.

“Cuando estábamos filmando eso, creo que en el ensayo nuevamente, el primer día, la corona se cayó de la cabeza de Paddy y Matt la recogió y seguimos adelante. No paramos de filmar. Hubo un descubrimiento allí de este momento”, indicó la integrante del equipo.

“Entonces, los tres nos reunimos y dijeron: ‘Sentimos esto. Esto se sintió como el punto de inflexión en nuestra relación’. Es solo un momento de silencio”, recordó la directora en el diálogo con el medio.

Geeta Patel señaló que está completamente agradecido con este suceso, ya que fue una pieza que creó una atmósfera distinta y única, previa a la muerte del rey. Este gesto entre hermanos conmovió y logró cautivar a los espectadores, quienes expresaron su cariño por la idea.

“Estaba tan agradecida de que ocurriera el accidente, que la corona se cayera porque resultó ser, al menos para mí, un momento bastante pesado y un punto de inflexión para una historia que había comenzado en el piloto: Oye, quiero tu corona y al final te voy a poner la corona en la cabeza y te ayudaré a llegar a tu trono”, dijo la mente detrás del capítulo.