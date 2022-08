Es oficial: ‘La casa del dragón’ anuncia una segunda temporada

La serie La casa del dragón (House of the Dragon, en su título original), cuyo lanzamiento el domingo consiguió un hito de audiencia, tendrá una segunda temporada, anunció el viernes el grupo estadounidense Warner Media, empresa matriz de HBO.

“Estamos más que orgullosos de lo que logró todo el equipo de House of the Dragon con la primera temporada (...) No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la saga épica de la Casa Targaryen con una segunda temporada”, dijo la vicepresidenta de programas de HBO, Francesca Orsi, en un comunicado.

Los fanáticos de la serie Game of Thrones (o Juego de tronos), que finalizó hace tres años, fueron consecuentes con el lanzamiento de su precuela La casa del dragón, cuya historia se desarrolla casi 200 años antes de la serie inicial, contando la historia de la ambiciosa dinastía Targaryen y sus 17 dragones.

El primer episodio convocó a 9,98 millones de espectadores al emitirse la noche del domingo 21 de agosto en Estados Unidos por los canales de HBO (canal tradicional y plataforma de streaming HBO Max), logrando “la mayor audiencia de una nueva serie original en la historia de HBO”, dijo la compañía el lunes.

Hasta este viernes, “más de 20 millones de espectadores han visto el primer episodio en plataformas por demanda y HBO Max en Estados Unidos”, según informó la compañía.

Se trata de un acierto para Warner Bros, nacido de la fusión entre Warner Media y Discovery, cuando el nuevo gigante del entretenimiento estadounidense intenta encontrar su lugar en medio de lo que los expertos llaman la “guerra del streaming”.

En el competido mundo de las plataformas, el 2 de septiembre aterrizará otra muy esperada serie de fantasía, Los anillos del poder, basada en El señor de los anillos, una saga literaria fantástica creada por J.R.R. Tolkien.

Amazon Prime Video había adquirido los derechos para adaptar el universo de hobbits y elfos hace cinco años por 250 millones de dólares.

Se dice que Los anillos del poder es un proyecto de pasión para el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y que fueron encargadas cinco temporadas. El proyecto, que se espera cuente con cinco temporadas y un presupuesto de más de 1.000 millones de dólares, ya ha sido calificado como la serie más cara de la historia.

Dicho presupuesto es comparado frente a los 150 millones gastados hasta el momento en La casa del dragón. HBO, sin embargo, tiene otras precuelas, secuelas y spin-offs ambientadas en proceso. Creadores y ejecutivos de ambos bandos han sido cuidadosos, restando importancia a su rivalidad.

Mientras que HBO celebra sus tempranas buenas cifras de audiencia, Amazon no está obligada a publicar esas estadísticas. De hecho, muchos en el lado más “tradicional” de Hollywood han señalado que Prime Video -que produce tanto televisión como cine- puede no estar especialmente interesado en las mismas métricas que sus aparentes rivales.

A principios de este año, el jefe del organismo comercial de la industria del cine dijo que su grupo estaba “muy preocupado” por Amazon Prime, señalando que el modelo de negocio del servicio de suscripción no estaba “tratando de hacer dinero” con sus películas y espectáculos, sino consiguiendo que los consumidores “compren sus comestibles y utilicen sus servicios de envío”.

Aun así, los fanáticos de la fantasía, incluido George R. R. Martin -autor de los libros en los que se basan tanto Juego de tronos como La casa del dragón- han expresado su esperanza de que ambas puedan ser un éxito.

“Quiero que ambas series encuentren un público que las aprecie y les ofrezca una gran televisión. Gran fantasía”, escribió Martin en una reciente entrada de blog. “Cuantos más éxitos de fantasía tengamos, más fantasía genial tendremos”.

*Con información de AFP.