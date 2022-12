‘Avatar 3′: James Cameron buscaría que la tercera entrega dure nueve horas

Avatar 2 se convirtió en una de las producciones más esperadas de 2022, debido al regreso de los icónicos personajes tras varios años de ausencia. El proyecto despertó curiosidad en el público internacional, el cual anheló reencontrarse con los protagonistas y las nuevas experiencias que debían enfrentar para salvar su comunidad.

En su aterrizaje en las principales salas de cine del mundo, el pasado 16 de diciembre, la famosa historia despertó interés en millones de personas y fanáticos, quienes disfrutaron de una entrega con una duración de tres horas y 12 minutos. Este filme conquistó con la narrativa y los cambios que manejó en la trama, enfocándose en nuevas problemáticas en la vida de los protagonistas.

Pese a que la producción cinematográfica continúa en cartelera, James Cameron, el director del proyecto, ya está preparando el montaje de la tercera película. Avatar 3 se grabó en simultáneo con la segunda cinta El camino del agua, por lo que avanzó en su edición y preparación para un futuro.

Sin embargo, en medio de las noticias que surgieron sobre esta saga, Jeff Sneider, informante de Hollywood, mencionó que el famoso cineasta entregó un primer corte de esta tercera parte con una duración de nueve horas. Aunque se desconocen detalles de esto, sería el filme más largo hasta el momento y requeriría de un estudio más profundo para el estreno.

Sneider también mencionó que James Cameron estaría interesado en implementar algo inesperado en la próxima película, tal y como lo son los efectos especiales. Ante este deseo, el informante aseguró que el director tendría que lograr una recaudación de 2.000 millones de dólares en taquilla con Avatar: El camino del agua, para así realizar una sólida inversión en la producción.

Por el momento habrá que esperar el camino que tome la futura cinta, teniendo en cuenta el éxito que fue en los cines del mundo.

‘Avatar: El camino del agua’ arrasó en taquilla

Esta cinta, que llevaba años en producción, recibió dos nominaciones a los Globos de Oro a principios de esta semana como Mejor Película Dramática y Mejor Director. En cuanto a las críticas del filme, la mayoría han sido positivas y los espectadores le han otorgado una calificación del 94 % en Rotten Tomatoes, pero los críticos le han otorgado 78 %.

Por su parte, Hollywood Reporter, a principios de esta semana, calificó su secuela como “monumental” y aseguró que “justifica sus más de tres horas de tiempo de pantalla y su gigantesca inversión financiera”. Esta producción costó alrededor de los 400 millones de dólares.

Esta nueva entrega está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera y recupera personajes y escenarios de la original. Entre tanto, Los Sully, Jake y Neytiri vuelven a protagonizar la cinta, pero esta vez como pareja adulta, con cinco hijos adolescentes y el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

Por otra parte, Avatar continuará con tres secuelas, que ya han sido rodadas por Cameron y suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista de cine.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Cameron aseguró que cree que tiene cinco o seis películas máximo en su carrera. Este número es interesante, porque tiene planes para que la saga actual de Avatar se extienda por al menos tres entregas más. Esto significa que al menos la mitad de las películas que producirá el director antes de su retiro será sobre esta franquicia.

Tiene sentido que esté pensando en su retiro. Para empezar, porque para el momento en el que la última película de Avatar se estrene, Cameron tendrá 89 años. Esta edad ya entra dentro del récord bajo el que se retiran muchos directores (Akira Kurosawa, por ejemplo, produjo su última película a los 83 años, solo cinco años de fallecer).

El director no cierra la puerta a que se realice un Avatar 6 y Avatar 7, sin embargo, asegura que es seguro que no será él quien se encargará de estos proyectos. “Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto”, dijo Cameron.