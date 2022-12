En su estreno, ‘Avatar: The Way of Water’ recaudó 53 millones de dólares en Estados Unidos

La esperada película Avatar: The Way of Water, que se estrenó el pasado viernes 16 de diciembre en Estados Unidos, ha sido una de las más taquilleras de la historia, pues logró recaudar 53 millones de dólares en su primera jornada, informaron los medios especializados The Hollywood Reporter y Deadline.

Además, Deadline señaló que la nueva película del director canadiense James Cameron consiguió en su primer día de estreno 15,8 millones de dólares en 15 mercados diferentes. Se espera que el filme ingrese en su primer fin de semana en Estados Unidos entre 130 y 150 millones de dólares.

Cabe mencionar que la primera película, Avatar, que se estrenó en 2009, recaudó 26,7 millones de dólares en su jornada de estreno y en total logró 77 millones de dólares en su primera semana en los cines, manteniéndose casi siete semanas seguidas en el puesto número uno.

Asimismo, su taquilla alcanzó unos 3.000 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que aún no ha sido superada por nuevas producciones.

‘Avatar: The Way of Water’ arrasa en taquilla

Esta producción, que llevaba años en producción, recibió dos nominaciones a los Globos de Oro a principios de esta semana como Mejor Película Dramática y Mejor Director. En cuanto a las críticas del filme, la mayoría han sido positivas y los espectadores le han otorgado una calificación del 94 % en Rotten Tomatoes, pero los críticos le han otorgado un 78 %.

Por su parte, Hollywood Reporter, a principios de esta semana, calificó su secuela como “monumental” y aseguró que “justifica sus más de tres horas de tiempo de pantalla y su gigantesca inversión financiera”. Esta producción costó alrededor de los 400 millones de dólares.

Esta nueva entrega está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera y recupera personajes y escenarios de la original. Entre tanto, Los Sully, Jake y Neytiri vuelven a protagonizar la cinta, pero esta vez como pareja adulta, con cinco hijos adolescentes y el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

Por otra parte, Avatar continuará con tres secuelas, que ya han sido rodadas por Cameron y suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista de cine.

James Cameron asegura que solo hará cinco o seis películas más

Avatar the Way of the Water ha sido un proyecto que le ha tomado a James Cameron, su director, mucho más tiempo y recursos de los esperados. Sin embargo, hay al menos otras tres películas de la franquicia en camino y no muchos más proyectos en el futuro de Cameron.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Cameron aseguró que cree que tiene cinco o seis películas máximo en su carrera. Este número es interesante, porque tiene planes para que la saga actual de Avatar se extienda por al menos tres entregas más. Esto significa que al menos la mitad de las películas que producirá el director antes de su retiro será sobre esta franquicia.

Tiene sentido que esté pensando en su retiro. Para empezar, porque para el momento en el que la última película de Avatar se estrene, Cameron tendrá 89 años. Esta edad ya entra dentro del récord bajo el que se retiran muchos directores (Akira Kurosawa, por ejemplo, produjo su última película a los 83 años, solo cinco años de fallecer).

El director no cierra la puerta a que se realice un ‘Avatar 6′ y ‘Avatar 7′, sin embargo, asegura que es seguro que no será él quien se encargará de estos proyectos. “Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto”, dijo Cameron.

El comentario de Cameron puede sonar como ego del director, pero es solo el testimonio de la manera en la que se ha expresado sobre la franquicia y el desgaste que ha significado. Por ejemplo, hace poco el director afirmó que The Way of Water tiene que terminar siendo la cuarta o quinta película más taquillera en la historia para recuperar la inversión realizada en el filme.

Cameron también calificó la experiencia de producirla como “consumidora”, hablando de los desafíos en términos técnicos que presentó su filme más reciente.