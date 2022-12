Insólito: ‘Avatar 2’ no se pudo estrenar en Japón por no disponer de la tecnología para proyectar la película

El estreno en salas de Avatar: El sentido del agua no fue posible en algunos cines de Japón al no disponer de la alta tecnología que necesita la nueva película de James Cameron para su proyección.

La secuela de Avatar (2009) utiliza la tecnología de alta velocidad de fotogramas (HFR, por sus siglas en inglés) en algunas de sus escenas. Gracias a ello, se pueden reproducir a 48 cuadros por segundo. Teniendo en cuenta que la reproducción estándar es de 24 fotogramas por segundo (fps), esta duplicación indica que mejora la calidad del visionado y permite que estas partes del largometraje sean más realistas.

Si bien cabe destacar que esta tecnología no es nueva, ya que se ha aplicado en otras películas, como El Hobbit, dirigida por Peter Jackson, con ella el realizador James Cameron permite acelerar la velocidad de las escenas de acción, mientras que aquellas en las que se suceden diálogos dan la impresión de ser relativamente más lentas.

Siento esto, tras el estreno de la secuela de Avatar en los cines de todo el mundo, algunas salas de Japón se han visto obligadas a cancelar su proyección. Esto ha sucedido por motivos técnicos, tal y como ha adelantado Bloomberg.

Debido al formato tridimensional de alta velocidad de fotogramas, que requiere el procesamiento rápido de una gran cantidad de información, algunas salas cines no han podido estrenar la cinta porque no disponen de sistemas que puedan soportar la tecnología que exige el largometraje.

Por el momento, se desconoce a qué se debe esta cancelación masiva de proyecciones, aunque desde este medio apuntan a que un cine de la ciudad japonesa de Nagoya pudo reproducir la película al pasar de los 48 cuadros por segundo al formato estándar, esto es, los 24 fps tradicionales en el cine.

‘Avatar: The Way of Water’ recaudó 53 millones de dólares en Estados Unidos

La esperada película Avatar: The Way of Water, que se estrenó el pasado viernes 16 de diciembre en Estados Unidos, ha sido una de las más taquilleras de la historia, pues logró recaudar 53 millones de dólares en su primera jornada, informaron los medios especializados The Hollywood Reporter y Deadline.

Además, Deadline señaló que la nueva película del director canadiense James Cameron consiguió en su primer día de estreno 15,8 millones de dólares en 15 mercados diferentes. Se espera que el filme ingrese en su primer fin de semana en Estados Unidos entre 130 y 150 millones de dólares.

Cabe mencionar que la primera película, Avatar, que se estrenó en 2009, recaudó 26,7 millones de dólares en su jornada de estreno y en total logró 77 millones de dólares en su primera semana en los cines, manteniéndose casi siete semanas seguidas en el puesto número uno.

Asimismo, su taquilla alcanzó unos 3.000 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que aún no ha sido superada por nuevas producciones.

Arrasa en taquilla

Esta producción, que llevaba años en producción, recibió dos nominaciones a los Globos de Oro a principios de esta semana como Mejor Película Dramática y Mejor Director. En cuanto a las críticas del filme, la mayoría han sido positivas y los espectadores le han otorgado una calificación del 94 % en Rotten Tomatoes, pero los críticos le han otorgado un 78 %.

Por su parte, Hollywood Reporter, a principios de esta semana, calificó su secuela como “monumental” y aseguró que “justifica sus más de tres horas de tiempo de pantalla y su gigantesca inversión financiera”. Esta producción costó alrededor de los 400 millones de dólares.

Esta nueva entrega está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera y recupera personajes y escenarios de la original. Entre tanto, Los Sully, Jake y Neytiri vuelven a protagonizar la cinta, pero esta vez como pareja adulta, con cinco hijos adolescentes y el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

Por otra parte, Avatar continuará con tres secuelas, que ya han sido rodadas por Cameron y suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista de cine.

*Con información de Europa Press.