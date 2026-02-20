Televisión

‘House of the Dragon’: se revela inesperado tráiler oficial de la tercera temporada y hay detalles claves

La nueva entrega se estrenaría a mitad de año y daría la antesala a un final esperado.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

20 de febrero de 2026, 5:22 p. m.
House of the Dragon 3
House of the Dragon 3 Foto: HBO Max

Con el paso de los meses, House of the Dragon se consolidó como una de las producciones más comentadas del panorama televisivo reciente. Desde sus primeros capítulos, la serie logró captar la atención por la fuerza de su relato y por reavivar el universo de Poniente, al situarse décadas antes de los acontecimientos conocidos por los seguidores de Game of Thrones, mucho antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

La primera temporada se despidió el 23 de octubre de 2022 con episodios cargados de tensión y escenas clave que marcaron el inicio de la sangrienta Danza de los Dragones, uno de los conflictos más trágicos en la historia de la casa Targaryen. Ese cierre dejó claro que la narrativa avanzaría hacia un enfrentamiento inevitable entre los miembros de una de las familias más poderosas del continente.

La segunda entrega, que concluyó el 4 de agosto de 2024, generó sensaciones encontradas entre la audiencia. Aunque mantuvo altos niveles de expectativa, una parte del público expresó inconformidad por ciertos cambios en el desarrollo de la trama y en la construcción de algunos personajes, lo que abrió un intenso debate en redes sociales y foros especializados.

Tráiler oficial de ‘House of the Dragon 3′

De acuerdo con lo que se ve en imágenes, la fecha de estreno se daría en junio de 2026, y se estaría dando paso a una de las batallas más esperadas de la ‘Danza de dragones’. Tras los encuentros entre Rhaynera y Alicent, los bandos toman cartas en el asunto y alzan los pendones, imponiendo una guerra que será inminente.

