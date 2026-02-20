‘House of the Dragon’: se revela inesperado tráiler oficial de la tercera temporada y hay detalles claves

Con el paso de los meses, House of the Dragon se consolidó como una de las producciones más comentadas del panorama televisivo reciente. Desde sus primeros capítulos, la serie logró captar la atención por la fuerza de su relato y por reavivar el universo de Poniente, al situarse décadas antes de los acontecimientos conocidos por los seguidores de Game of Thrones, mucho antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

La primera temporada se despidió el 23 de octubre de 2022 con episodios cargados de tensión y escenas clave que marcaron el inicio de la sangrienta Danza de los Dragones, uno de los conflictos más trágicos en la historia de la casa Targaryen. Ese cierre dejó claro que la narrativa avanzaría hacia un enfrentamiento inevitable entre los miembros de una de las familias más poderosas del continente.

Freddie Fox sobre la magia de ‘House of the Dragon’: “Nos devuelve al placer de ser niños en un marco muy adulto”

La segunda entrega, que concluyó el 4 de agosto de 2024, generó sensaciones encontradas entre la audiencia. Aunque mantuvo altos niveles de expectativa, una parte del público expresó inconformidad por ciertos cambios en el desarrollo de la trama y en la construcción de algunos personajes, lo que abrió un intenso debate en redes sociales y foros especializados.

Tráiler oficial de ‘House of the Dragon 3′

De acuerdo con lo que se ve en imágenes, la fecha de estreno se daría en junio de 2026, y se estaría dando paso a una de las batallas más esperadas de la ‘Danza de dragones’. Tras los encuentros entre Rhaynera y Alicent, los bandos toman cartas en el asunto y alzan los pendones, imponiendo una guerra que será inminente.

La llegada de nuevos dragones, muertes inesperadas y peleas crudas, serán protagonistas de esta entrega, la cual vuelve a poner la imagen femenina como foco. De hecho, la producción enaltece el trabajo de Emma D’Arcy y Olivia Cooke, poniéndolas como las cabezas de la historia.

En cuanto a los rostros que regresan, se vio a Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Fabian Frankel, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mithcell y Phia Saban.

¿Cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’?

Mientras los seguidores esperan la llegada de la tercera temporada, se confirmó finalmente cuántas entregas tendrá la serie. Fue Casey Bloys, CEO de HBO, quien anunció que la historia de los Targaryen llegará a su cierre con una cuarta temporada, descartando así versiones que hablaban de cinco o incluso seis.

De acuerdo con lo que se ha conocido, esta determinación estaría relacionada con las tensiones creativas entre George R. R. Martin, autor de las novelas en las que se basa la producción, y Ryan Condal, responsable de llevar la historia a la pantalla, marcando de antemano el punto final del ambicioso proyecto.