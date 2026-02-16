Cultura

Las 5 mejores adaptaciones de ‘Cumbres Borrascosas’ y dónde verlas ‘online’

Hay diferentes versiones de esta novela de Emily Brontë desde los años 1900.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

16 de febrero de 2026, 2:42 p. m.
Cumbres Borrascosas: ¿Dónde ver las adaptaciones online?
Cumbres Borrascosas: ¿Dónde ver las adaptaciones online? Foto: Samir Hussein/WireImage

La historia clásica de Cumbres borrascosas volvió a la pantalla grande con una versión renovada que no pasó desapercibida entre los amantes del drama romántico.

Esta adaptación libre de la novela de Emily Brontë llegó recientemente a los cines y rápidamente despertó el interés de quienes disfrutan este tipo de producciones intensas y cargadas de emoción.

Cinco cosas sobre ‘Cumbres borrascosas’, la nueva y polémica adaptación del libro de Emily Brontë

El filme cuenta con Margot Robbie y Jacob Elordi en los papeles principales, una dupla que ha generado conversación desde el anuncio del proyecto.

A eso se suma la participación de la estrella pop Charli XCX, encargada de la música, que le da un aire contemporáneo a esta nueva lectura del clásico.

Además de esta versión, existen otras cinco adaptaciones de esta novela, que han ganado reconocimiento del público a lo largo de los años.

Cumbres Borrascosas.
Cumbres Borrascosas. Foto: Dave Benett/WireImage

Adaptaciones de Cumbres borrascosas

Cumbres borrascosas - Andrea Arnold (2011)

En este año, esta directora estrenó está adaptación y se convirtió en la versión de toda una generación, incluso se dice que es la más conocida del siglo XXI, hasta el estreno de esta nueva versión de la mano de Margot Robbie y Jacob Elordi.

En esta versión, Cathy fue interpreta por la actriz Kaya Scodelario, y Head Cliff, fue interpretado por James Howson.

YouTube video 3-b0DBepmgo thumbnail

Cumbres borrascosas - Peter Kosminsky (1992)

Este filme se estrenó hace más de 30 años y aún es considerada la adaptación más fiel de esta novela hasta la fecha.

Esta película fue protagonizada por Ralph Fiennes y Juliet Binoche. Es considerada una buena adaptación, tiene un pecado y es la falta de ritmo, pues algunos críticos mencionaron que resulta algo irregular.

Esta película está disponible en Sky Showtime y Movistar Plus+.

YouTube video gpzDQSu4Fkg thumbnail

Cumbres borrascosas (serie - 2009)

De la mano del actor Tom Hardy y la actriz Charlotte Riley, se lanzó esta adaptación moderna de la novela en tipo miniserie. Gracias a este formato, se pudo apreciar toda la tragedia y el sentimiento que tiene en la novela.

YouTube video nCVTou0x2cs thumbnail

Abismos de pasión - Luis Buñuel (1953)

Este gran director español realizó su propia versión de esta novela y la título abismo de pasión. Este filme destaca por la capacidad que tuvo el cineasta de tomar lo necesario de esta historia y llevarlo a su propio estilo.

Esta película está disponible en Filmin.

YouTube video AWQC-pdDoRw thumbnail

Cumbres borrascosas - William Wyler (1939)

Cathy y Head Cliff fueron interpretados en esta adaptación por los actores Merle Oberón y Lawrence Olivier. Se dice de esta adaptación que es una de las más equilibradas de todas que logra un hermoso melodrama de corte clásico que es eterno.

Esta película está disponible en Filmin.

YouTube video m2ssueV6a5A thumbnail

Noticias Destacadas