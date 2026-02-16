Netflix cancela su ambiciosa apuesta con una serie de ciencia ficción pese a resultado que pone en alerta a la plataforma

Netflix ha tomado una decisión controvertida con Terminator Zero, su ambiciosa serie animada de ciencia ficción, pese a haberla renovado inicialmente y cosechar elogios de críticos y fans.

Terminator Zero es una serie de anime original de Netflix, estrenada en agosto de 2024, que expande el universo de la icónica franquicia Terminator creada por James Cameron.

Producida en Japón con un estilo visual impactante, combina acción con dilemas éticos sobre la inteligencia artificial. A diferencia de las películas live action, esta entrega animada se sitúa en 1997, justo antes del Día del Juicio Final, y explora nuevas ramas temporales sin alterar el canon principal.

La serie fue desarrollada por Mattson Tomlin, conocido por guiones como The Batman, quien apostó por un enfoque fresco que mezcla filosofía y violencia cyberpunk. Netflix la promocionó como una de sus grandes apuestas en animación adulta, con ocho episodios en su única temporada disponible.

La historia gira en torno a Malcolm Lee, un brillante científico japonés que crea una inteligencia artificial alternativa a Skynet llamada Kokoro, destinada a proteger a la humanidad. Un soldado de la resistencia del futuro, enviado por un misterioso líder, debe proteger a Lee y a sus tres hijos de un implacable T-800 enviado por Skynet para eliminarlos. La narrativa salta entre 1997 y un futuro postapocalíptico, explorando temas como el libre albedrío, el destino y los peligros de la IA.​

Netflix cancela su ambiciosa apuesta con Terminator Zero, la serie de ciencia ficción pese a resultado que pone en alerta a la plataforma Foto: COURTESY OF NETFLIX

El doblaje en inglés cuenta con voces estelares como la de Timothy Olyphant como el T-800, cuya interpretación fría y letal revive el terror de Arnold Schwarzenegger; Rosario Dawson como Kokoro, la IA con dilemas morales; y Sonoya Mizuno como la líder de la resistencia.

En el elenco también destacan Ann Dowd y André Holland, aportando profundidad emocional a un reparto predominantemente japonés en la versión original. No hay actores live-action, ya que es fully animada, pero estas voces elevan el estándar de la producción.

Aunque Terminator Zero recibió críticas fantásticas, con puntajes altos en Rotten Tomatoes por su animación fluida y fidelidad a la saga, no logró los números masivos que Netflix exige para justificar su alto presupuesto.

En sus primeras semanas, se posicionó en el top 10 de Netflix en varias regiones, pero no alcanzó récords como los de Arcane o Cyberpunk: Edgerunners. Tomlin mencionó que “la recepción de la crítica y el público fue fantástica, pero al final no la vio suficiente gente”, destacando cómo las métricas de streaming priorizan el volumen sobre la calidad.

Inicialmente, en octubre de 2024, Netflix Latinoamérica filtró accidentalmente en X, que la serie estaba renovada para una segunda temporada, generando euforia entre fans.

Ese error sugería planes para expandir la trama hacia la Guerra del Futuro en episodios 2 y 3, con producción posiblemente en 2026. Sin embargo, esa esperanza se evaporó. El showrunner Mattson Tomlin confirmó la cancelación de la serie asegurando que se debía a bajos números de audiencia.

Tomlin reveló que Netflix ofreció “dos o quizás tres episodios más” para cerrar cabos, pero él lo rechazó, argumentando que la historia merecía más espacio y que el final de la primera temporada ya deja un cierre satisfactorio.

Aunque el guionista tenía arcos completos planeados incluyendo batallas épicas contra Skynet, la serie queda como una pieza autoconclusiva. Los fans podrán verla en Netflix, pero sin continuación oficial.