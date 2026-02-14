Estrenos que llegan a Netflix en la semana del 16 al 22 de febrero

A partir del 16 y hasta el 22 de febrero, el catálogo de Netflix incorporará una serie de estrenos que diversificarán la plataforma.

‘El botín’ ya es la película más vista del año superando los 100 millones de vistas en Netflix; conozca el talento paisa que hay detrás

La renovación incluirá películas, documentales y especiales que se sumarán progresivamente durante la semana, ampliando el catálogo de opciones disponibles.

Con este movimiento estratégico, el servicio de streaming busca revitalizar su programación y sostener el interés de sus suscriptores.

De este modo, la segunda semana de febrero cerrará con una parrilla renovada, en la que la variedad vuelve a ser la principal apuesta para atraer a suscriptores que están en busca de nuevos contenidos.

Estrenos de Netflix en la semana del 16 al 22 de febrero de 2026

La cruda realidad: dentro de Americas Next top model (16 de febrero)

Modelos, jueces y personas involucradas en el reality (entre ellas, Tyra Banks) hablan del complejo legado del programa en esta reveladora serie documental.

Sommore: chandelier fly (17 de febrero)

Desde improvisar sobre temas candentes hasta desentrañar escándalos mediáticos, Sommore, la ‘reina de la comedia’, da su perspectiva sin concesiones, con audacia y estilo.

Soy Gordon Ramsay (18 de febrero)

En este documental, el chef intenta compaginar la vida familiar, su imperio global y su proyecto más grande hasta la fecha. ¿Te darás una panzada de Gordon Ramsay?

El agente nocturno (19 de febrero)

Peter Sutherland, un agente reclutado para un programa secreto de inteligencia de Estados Unidos, debe destapar una conspiración política para evitar un ataque terrorista.

El vínculo sueco (19 de febrero)

En esta historia de la vida real poco conocida, un curócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

La ley de las vegas (20 de febrero)

En esta irreverente comedia animada para adultos, un abogado y una ilusionista de Las Vegas convierten los casos más tontos de la ciudad en un espectáculo.

Cortafuego (20 de febrero)

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

Pavana (20 de febrero)

Gracias a sus trabajos, tres personas solitarias cruzan caminos y hallan consuelo en la compañía del otro mientras exploran la naturaleza del amor.

Los huérfanos (20 de febrero)

Dos amigos de la infancia se ven obligados a superar sus diferencias cuando el amor del pasado de ambos muere en un sospechoso accidente y su hija adolescente busca venganza.