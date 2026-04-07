¿Qué ver en HBO Max? Estrenos imperdibles que llegan a la plataforma en la primera semana de abril de 2026

Esta semana hay estrenos en la plataforma de streaming que son imperdibles. Los suscriptores podrán disfrutar del estreno de la tercera temporada de Euphoria para seguir a Rue a través de nuevas dificultades y peligros.

Además, vuelve la icónica dupla de comediantes, Deborah Vance y Ava para desmentir rumores en la quinta temporada de Hacks.

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Llegan dos películas imperdibles: Eddington, donde el alcalde y el sheriff de un pequeño pueblo se enfrentan y Cónclave, la película que muestra la tensión dentro del vaticano ante la elección de un nuevo Papa.

También se podrá conocer la dura historia de Ali en Yabani: corazón salvaje.

Estrenos que llegan esta semana a HBO Max

Euphoria, Temporada 3

Serie / HBO Original

Estreno: 12 de abril

Sinopsis: con ocho episodios inéditos, estrenados semanalmente, la nueva temporada trae de regreso al grupo de amigos de la infancia mientras enfrentan profundas cuestiones sobre la virtud de la fe, la posibilidad de redención y el problema del mal.

Elenco: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace. Estrellas recurrentes como Colman Domingo, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles. Nuevas estrellas invitadas como Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp y Darrell Britt-Gibson, entre otros.

Hacks, Temporada 5

Serie / Max Original

Estreno: 9 de abril

Sinopsis: regresa a HBO Max la multipremiada comedia Hacks con una nueva temporada. Tras las noticias erróneas e inoportunas que afirmaban que Deborah Vance (Jean Smart) había fallecido, ella y Ava (Hannah Einbinder) regresan a Las Vegas más decididas que nunca a garantizar el legado de Deborah como comediante.

Elenco: Los protagonistas de la serie Jean Smart, Hannah Einbinder, Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons‑Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo regresan junto a las estrellas invitadas Robby Hoffman, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs y Caitlin Reilly.

Eddington

Película

Estreno: 10 de abril

Sinopsis: en esta sátira de Ari Aster, la animosidad entre el sheriff y el alcalde de un pequeño pueblo enfrenta a sus habitantes durante la pandemia de 2020. El choque entre ambos enciende un conflicto latente en Eddington, Nuevo México.

Elenco: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr., William Belleau, Austin Butler y Emma Stone.

Cónclave

Película

Estreno: 10 de abril

Sinopsis: en esta película nominada al Oscar®, tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

Elenco: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Carlos Diehz, Lucian Msamati, Brían F. O’Byrne, Merab Ninidze, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Yabani: corazón salvaje

Novela

Estreno: 6 de abril

Sinopsis: tras crecer huérfano en las calles, Ali rehace su vida con sus amigos bajo el nombre de “Yaman”. Pero las cosas dan un giro inesperado al conocer a Rüya, una joven rica y hermosa cuyo novio violento resulta ser el hermano biológico de Ali. Pronto, Ali se ve dividido entre dos mundos: ¿Es él Yaman o Ali? ¿es su familia sus amigos o los padres que le arrebataron? ¿qué hará con su amor por Rüya?

Elenco: Halit Özgür Sari, Simay Barlas, Bertan Asllani y Yurdaer Okur.