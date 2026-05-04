Clima en Colombia: ciudades que tendrán lluvias y dónde se mantendrá el sol

El clima en Colombia estará marcado por precipitaciones en gran parte del territorio durante las próximas 24 horas, especialmente en zonas del Pacífico, la Andina y la Amazonía.

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Regiones con más lluvias y cómo evolucionará el clima en el país hoy

El comportamiento del clima en Colombia seguirá marcado por una alta inestabilidad atmosférica que favorecerá lluvias en buena parte del territorio.

Las regiones más afectadas por acumulados significativos de precipitación serán la Pacífica, sectores del centro-norte de la Andina, así como amplias áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

También se anticipan lluvias en la zona suroccidental del Caribe, aunque con menor cobertura.

En la región Caribe, el cielo se mantendrá entre ligero y parcialmente nublado, con lluvias de moderada a fuerte intensidad concentradas en departamentos como Córdoba, el sur de Bolívar y Sucre.

En áreas como Magdalena y Cesar se esperan precipitaciones más débiles, mientras que en el mar Caribe colombiano predominarán condiciones secas, salvo en puntos específicos como el golfo de Urabá y la costa cordobesa, donde podrían registrarse lluvias nocturnas.

En la región Andina, que incluye ciudades clave como Medellín, Tunja y Bucaramanga, se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado.

Las lluvias más relevantes se concentrarán en departamentos como Antioquia, Santander, Cundinamarca, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y Boyacá, con mayor intensidad hacia el final del día.

El Pacífico colombiano continuará siendo una de las regiones con mayor actividad lluviosa. En zonas de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y el centro de Nariño, las precipitaciones podrían alcanzar niveles moderados a fuertes, especialmente durante la tarde y la noche.

En el océano Pacífico se esperan lloviznas dispersas, principalmente en horas de la mañana.

En la Orinoquía, las condiciones nubosas favorecerán lluvias ligeras a moderadas, con focos más intensos en Meta, el oriente de Vichada, Guainía y el piedemonte llanero.

Un patrón similar se observará en la Amazonía, donde se anticipan precipitaciones moderadas a fuertes en zonas del sur de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés, especialmente en la segunda mitad del día.

Por su parte, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras ocasionales durante la mañana y la tarde.

Predominio de clima seco en ciudades como Cartagena. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Así será el clima en las principales ciudades

En cuanto a las principales ciudades, el calor seguirá predominando en Barranquilla y Cartagena, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 34 °C y 33 °C, respectivamente, con predominio de tiempo seco en la primera y lluvias aisladas en la segunda.

En Cali y Popayán, el cielo nublado estará acompañado de lluvias durante el día.

En ciudades andinas como Medellín, Bucaramanga y Tunja, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la tarde y la noche.

El pronóstico confirma un patrón típico de transición climática en el país, con jornadas que alternan entre momentos de estabilidad y episodios de lluvia intensa, lo que exige atención especialmente en zonas propensas a crecientes súbitas o deslizamientos.