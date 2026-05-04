Así estará el clima en Medellín este lunes, 4 de mayo: esto dice el Ideam en su último pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en Colombia durante este lunes, 4 de mayo.

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De acuerdo con el informe, en Medellín se tendrán condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado a lo largo de la jornada.

En las primeras horas del día o en la mañana, se estima que habrá un predominio de tiempo seco, pero poco a poco el panorama cambiará con el pasar de las horas.

Ya en la tarde y la noche, tal y como en los últimos días, se prevén lluvias entre ligeras o moderadas. Además, se pronostica una temperatura máxima en Medellín de 28 °C.

Imagen referencia de la ciudad de Medellín. Foto: Foto: página oficial Alcaldía de Medellín- API

En cuanto al departamento de Antioquia, se anticipa un cielo entre ligera y parcialmente nublado en amplias zonas, y que estará acompañado de lluvias, especialmente en la tarde y noche.

Este mismo panorama, de acuerdo con el Ideam, se tendrá en otros sitios de la región andina como Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima, Huila y Boyacá.

Este es el pronóstico de la institución para otras ciudades principales del país:

Barranquilla: Se estima cielo entre parcial y ligeramente nublado. Predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C).

Se estima cielo entre parcial y ligeramente nublado. Predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C). Bucaramanga: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y en la noche. (T. máx.: 27 °C).

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Cali: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Lluvias entre ligeras y moderadas en el transcurso del día. (T. máx.: 30 °C).

Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Lluvias entre ligeras y moderadas en el transcurso del día. (T. máx.: 30 °C). Cartagena: Se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado. Con posibles lluvias en las horas de la tarde. (T. máx.: 33 °C).

Se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado. Con posibles lluvias en las horas de la tarde. (T. máx.: 33 °C). Popayán: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante las primeras horas de la jornada, predominio de tiempo seco. Lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y en la noche. (T. máx.: 25 °C).

Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante las primeras horas de la jornada, predominio de tiempo seco. Lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y en la noche. (T. máx.: 25 °C). Tunja: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante las primeras horas de la jornada, predominio de tiempo seco. Lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y en la noche. (T. máx.: 18 °C).

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante las fuertes lluvias que se prevén en varias zonas, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a los ciudadanos para que extremen las medidas y se protejan, evitando así cualquier tragedia que se pueda llegar a registrar.