Empleo para diseñadores: ofertas activas en Colombia y cómo presentar su portafolio

El diseño gráfico cumple un papel fundamental en la comunicación visual de las organizaciones, al traducir ideas en piezas que conectan con audiencias y fortalecen la identidad de marca. Su aporte resulta clave en entornos cada vez más digitales, donde la creatividad y la capacidad de transmitir mensajes de forma clara marcan la diferencia.
En el país, existen múltiples oportunidades disponibles para estos perfiles, lo que permite a los profesionales acceder a nuevas opciones laborales y proyectar su trabajo en distintos escenarios.
Claves para presentar un portafolio profesional:
Contar con un portafolio bien estructurado es importante para destacar en los procesos de selección. Se recomienda incluir trabajos representativos que evidencien habilidades, creatividad y versatilidad, acompañados de una breve descripción del proceso y los resultados obtenidos. También es importante cuidar la presentación, mantener una línea visual coherente y asegurarse de que el portafolio sea fácil de navegar.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a la vacante que más se acerque a sus aspiraciones.
A continuación le presentamos algunas de las vacantes activas.
Profesional en diseño gráfico – Medellín
Empresa: Parque Explora
Salario: A convenir
Como parte integral del equipo creativo, el profesional de diseño juega un rol crucial en la creación de contenido atractivo y de alta calidad que resuena con el público.
Responsabilidades:
- Crear y desarrollar conceptos visuales innovadores para exposiciones y materiales educativos.
- Supervisar la producción de material gráfico asegurando su calidad y coherencia.
- Mantenerse actualizado con tendencias de diseño y aplicarlas en los proyectos.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como diseñador gráfico o diseñador visual en agencias o empresas.
- Conocimiento avanzado de herramientas como Adobe Creative Suite.
- Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.
- Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
- Títulos o certificaciones en Diseño Gráfico o campos relacionados.
Diseñador gráfico creativo – Bogotá D.C.
Empresa: Soluciones Inmediatas
Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000
Como diseñador gráfico, será una pieza clave en el equipo creativo, manejando proyectos que impactan directamente en la imagen y presentación de la empresa.
Responsabilidades:
- Crear y desarrollar conceptos visuales innovadores para campañas de marketing.
- Colaborar con el equipo de marketing para garantizar la coherencia visual.
- Diseñar materiales gráficos para plataformas digitales e impresas.
- Mantenerse actualizado con las tendencias de diseño y tecnologías emergentes.
- Asegurar que todos los diseños cumplan con las normas de marca de la empresa.
Requerimientos:
- Título en Diseño Gráfico o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años como diseñador gráfico, creativo o similar.
- Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.
- Experiencia en diseño para plataformas digitales y medios impresos.
- Habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
Comunicador creativo/Diseñador de contenido organizacional – Bogotá D.C.
Empresa: Prosegur
Salario: A convenir
Responsabilidades:
- Diseñar piezas corporativas.
- Crear contenido organizacional atractivo y estratégico.
- Apoyar la producción de videos.
- Contribuir a iniciativas de comunicación interna y cultura organizacional.
Requerimientos:
- Alta creatividad y excelente redacción.
- Experiencia en diseño de piezas corporativas y contenido organizacional.
- Manejo de Adobe Illustrator y Photoshop o herramientas como Canva.
- Conocimientos en grabación y edición de video.
Diseñador gráfico digital – Medellín
Empresa: American Eagle
Salario: $ 4.175.908
En este rol, será responsable de la creación y desarrollo de piezas gráficas y audiovisuales para los canales digitales de la marca, asegurando coherencia con los lineamientos globales de American Eagle y aportando creatividad para fortalecer la presencia digital y el performance de campañas.
Responsabilidades:
- Diseñar piezas gráficas y videos para página web.
- Crear contenido para email marketing y WhatsApp, con seguimiento a indicadores.
- Desarrollar piezas para campañas digitales en plataformas como Facebook, Google y otros canales.
- Apoyar en la creación de copies para email, landing pages y pauta.
- Diseñar experiencias UX/UI para optimización del sitio web.
- Trabajar de la mano con agencias de pauta, equipos corporativos y área jurídica.
- Crear Key Visuals de temporada alineados a la marca.
Requerimientos:
- Profesional en Diseño Gráfico, Publicidad o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en diseño digital o ecommerce.
- Nivel de inglés intermedio.
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