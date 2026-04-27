Empleo para diseñadores: ofertas activas en Colombia y cómo presentar su portafolio

El diseño gráfico cumple un papel fundamental en la comunicación visual de las organizaciones, al traducir ideas en piezas que conectan con audiencias y fortalecen la identidad de marca. Su aporte resulta clave en entornos cada vez más digitales, donde la creatividad y la capacidad de transmitir mensajes de forma clara marcan la diferencia.

En el país, existen múltiples oportunidades disponibles para estos perfiles, lo que permite a los profesionales acceder a nuevas opciones laborales y proyectar su trabajo en distintos escenarios.

Claves para presentar un portafolio profesional:

Contar con un portafolio bien estructurado es importante para destacar en los procesos de selección. Se recomienda incluir trabajos representativos que evidencien habilidades, creatividad y versatilidad, acompañados de una breve descripción del proceso y los resultados obtenidos. También es importante cuidar la presentación, mantener una línea visual coherente y asegurarse de que el portafolio sea fácil de navegar.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a la vacante que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Profesional en diseño gráfico – Medellín

Empresa: Parque Explora

Salario: A convenir

Como parte integral del equipo creativo, el profesional de diseño juega un rol crucial en la creación de contenido atractivo y de alta calidad que resuena con el público.

Responsabilidades:

Crear y desarrollar conceptos visuales innovadores para exposiciones y materiales educativos.

Supervisar la producción de material gráfico asegurando su calidad y coherencia.

Mantenerse actualizado con tendencias de diseño y aplicarlas en los proyectos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como diseñador gráfico o diseñador visual en agencias o empresas.

Conocimiento avanzado de herramientas como Adobe Creative Suite.

Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Títulos o certificaciones en Diseño Gráfico o campos relacionados.

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Diseñador gráfico creativo – Bogotá D.C.

Empresa: Soluciones Inmediatas

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000

Como diseñador gráfico, será una pieza clave en el equipo creativo, manejando proyectos que impactan directamente en la imagen y presentación de la empresa.

Responsabilidades:

Crear y desarrollar conceptos visuales innovadores para campañas de marketing.

Colaborar con el equipo de marketing para garantizar la coherencia visual.

Diseñar materiales gráficos para plataformas digitales e impresas.

Mantenerse actualizado con las tendencias de diseño y tecnologías emergentes.

Asegurar que todos los diseños cumplan con las normas de marca de la empresa.

Requerimientos:

Título en Diseño Gráfico o campo relacionado.

Experiencia mínima de 3 años como diseñador gráfico, creativo o similar.

Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.

Experiencia en diseño para plataformas digitales y medios impresos.

Habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.

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Trabajo en Bogotá sin experiencia: vacantes disponibles para diferentes perfiles

Comunicador creativo/Diseñador de contenido organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Prosegur

Salario: A convenir

Responsabilidades:

Diseñar piezas corporativas.

Crear contenido organizacional atractivo y estratégico.

Apoyar la producción de videos.

Contribuir a iniciativas de comunicación interna y cultura organizacional.

Requerimientos:

Alta creatividad y excelente redacción.

Experiencia en diseño de piezas corporativas y contenido organizacional.

Manejo de Adobe Illustrator y Photoshop o herramientas como Canva.

Conocimientos en grabación y edición de video.

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Diseñador gráfico digital – Medellín

Empresa: American Eagle

Salario: $ 4.175.908

En este rol, será responsable de la creación y desarrollo de piezas gráficas y audiovisuales para los canales digitales de la marca, asegurando coherencia con los lineamientos globales de American Eagle y aportando creatividad para fortalecer la presencia digital y el performance de campañas.

Responsabilidades:

Diseñar piezas gráficas y videos para página web.

Crear contenido para email marketing y WhatsApp, con seguimiento a indicadores.

Desarrollar piezas para campañas digitales en plataformas como Facebook, Google y otros canales.

Apoyar en la creación de copies para email, landing pages y pauta.

Diseñar experiencias UX/UI para optimización del sitio web.

Trabajar de la mano con agencias de pauta, equipos corporativos y área jurídica.

Crear Key Visuals de temporada alineados a la marca.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Publicidad o carreras afines.

Mínimo 1 año de experiencia en diseño digital o ecommerce.

Nivel de inglés intermedio.

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