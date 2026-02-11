Educación

Ratifican a rector de la UNAB como miembro de la junta directiva de Icetex

El académico continuará como miembro de este órgano en el periodo 2026–2028, en representación de las universidades privadas del país.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 1:15 p. m.
Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Foto: Unab

El rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Juan Camilo Montoya Bozzi, fue ratificado como miembro de la junta directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

Montoya, quien ocupa esta dignidad desde 2022, continuará como miembro de este órgano de dirección en el periodo 2026–2028, en representación de las universidades privadas del país.

La junta, que está conformada por siete miembros provenientes de distintos sectores del Estado y del sistema educativo, “cumple un papel estratégico en la orientación, vigilancia y toma de decisiones de una de las entidades más relevantes para la financiación de la educación en Colombia”, según destaca la UNAB.

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

“Durante su gestión, Montoya Bozzi ha sido un defensor activo del Icetex, insistiendo en la necesidad de proteger a la entidad de la politiquería, promover discusiones técnicas y responsables sobre su transformación y garantizar su sostenibilidad financiera con impacto social”, subrayó la institución educativa.

Educación

Educación profesional y mercado laboral en Colombia: “Seguimos formando para un mundo que ya cambió”

Educación

MinEducación señaló normativas sobre popular práctica en el país: acudientes deben tomar nota

Educación

Fusión del Gimnasio Campestre con el Marymount: ¿Dónde quedará la nueva sede? ¿Todos los cursos serán mixtos? Los colegios responden

Educación

Colfuturo anunció nuevas becas crédito, esta vez sin financiación del Estado: conozca las fechas para maestrías y doctorados

Educación

Cinco aspectos para tomar la decisión correcta a la hora de elegir un MBA

Educación

Alerta en la educación: Las 3 universidades que llevan 4 años perdiendo estudiantes

Educación

Los colegios Gimnasio Campestre y Marymount anuncian su fusión: estos son los detalles

Educación

Golpe del Gobierno Petro a estudiantes: no habrá subsidio a tasas de interés, confirmó Catherine Juvinao

Educación

Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

Educación

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

En distintos escenarios públicos y académicos, el rector de la UNAB ha manifestado que el Icetex, con 75 años de funcionamiento, “requiere nuevas fuentes de fondeo que permitan reducir el costo financiero para los estudiantes sin poner en riesgo su viabilidad”. Así mismo, señaló que es fundamental que haya “estabilidad institucional y de su gobierno corporativo”.

El decreto ya estaría listo.
Icetex. Foto: Colprensa

“Defender al Icetex es defender el derecho de miles de jóvenes a acceder a la educación superior. La entidad no puede ser objeto de improvisaciones ni de debates sin sustento técnico y financiero; requiere visión de largo plazo, compromiso estable de financiación desde el Presupuesto Nacional y mayor corresponsabilidad y protagonismo de las universidades en el reto de la financiación educativa”, señaló Montoya Bozzi.

Más de 300 usuarios del ICETEX piden al Senado destrabar la reforma y alivios urgentes a sus créditos

De igual manera, aseguró que desde este órgano de dirección se hace necesario “promover una mayor articulación entre Icetex y las universidades, el fortalecimiento de alianzas para mejorar la calidad de la cartera, así como procesos de modernización organizacional, tecnológica y de gobierno corporativo, acordes con la naturaleza financiera y social de la entidad”.

Para Montoya Bozzi, también es fundamental “apoyar el proceso de maduración de nuevos esquemas de captación de recursos, como la posibilidad de acceder a regalías o la promoción de donaciones del sector privado a cambio de beneficios tributarios, entre otras opciones”.

De igual manera, insistió en la necesidad de asegurar la continuidad ante la “preocupante alta rotación que tuvo la presidencia y la presidencia de junta directiva entre agosto de 2022 y el 2025″. “Eso ha generado dificultades en la eficiencia de la operación y alta rotación en cargos de dirección clave”, sostuvo.

Más de Educación

Exconcejal Nelson Cubides sobre la educación en Colombia

Educación profesional y mercado laboral en Colombia: “Seguimos formando para un mundo que ya cambió”

Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Ratifican a rector de la UNAB como miembro de la junta directiva de Icetex

Los cupos están disponibles para colegios tanto del del área urbana como rural.

MinEducación señaló normativas sobre popular práctica en el país: acudientes deben tomar nota

.

Fusión del Gimnasio Campestre con el Marymount: ¿Dónde quedará la nueva sede? ¿Todos los cursos serán mixtos? Los colegios responden

Esta convocatoria se dirige a estudiantes que estén cursando entre octavo a onceavo grado, y también para profesores de las instituciones públicas del departamento.

Colfuturo anunció nuevas becas crédito, esta vez sin financiación del Estado: conozca las fechas para maestrías y doctorados

En un entorno laboral cada vez más competitivo y conectado, la formación de posgrado se ha convertido en una herramienta esencial.

Cinco aspectos para tomar la decisión correcta a la hora de elegir un MBA

Imagen referencia de estudiantes en una universidad.

Alerta en la educación: Las 3 universidades que llevan 4 años perdiendo estudiantes

Gimnasio Campestre.

Los colegios Gimnasio Campestre y Marymount anuncian su fusión: estos son los detalles

En una carta, habló sobre su experiencia en la UNAL.

Leopoldo Múnera renuncia a su cargo como profesor en la Universidad Nacional: “Están atrapados en un largo conflicto”

Nohora Liliana Murcia

Una forma distinta de abordar la lectoescritura en primaria

Noticias Destacadas