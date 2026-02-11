Ratifican a rector de la UNAB como miembro de la junta directiva de Icetex

El rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Juan Camilo Montoya Bozzi, fue ratificado como miembro de la junta directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

Montoya, quien ocupa esta dignidad desde 2022, continuará como miembro de este órgano de dirección en el periodo 2026–2028, en representación de las universidades privadas del país.

La junta, que está conformada por siete miembros provenientes de distintos sectores del Estado y del sistema educativo, “cumple un papel estratégico en la orientación, vigilancia y toma de decisiones de una de las entidades más relevantes para la financiación de la educación en Colombia”, según destaca la UNAB.

“Durante su gestión, Montoya Bozzi ha sido un defensor activo del Icetex, insistiendo en la necesidad de proteger a la entidad de la politiquería, promover discusiones técnicas y responsables sobre su transformación y garantizar su sostenibilidad financiera con impacto social”, subrayó la institución educativa.

En distintos escenarios públicos y académicos, el rector de la UNAB ha manifestado que el Icetex, con 75 años de funcionamiento, “requiere nuevas fuentes de fondeo que permitan reducir el costo financiero para los estudiantes sin poner en riesgo su viabilidad”. Así mismo, señaló que es fundamental que haya “estabilidad institucional y de su gobierno corporativo”.

“Defender al Icetex es defender el derecho de miles de jóvenes a acceder a la educación superior. La entidad no puede ser objeto de improvisaciones ni de debates sin sustento técnico y financiero; requiere visión de largo plazo, compromiso estable de financiación desde el Presupuesto Nacional y mayor corresponsabilidad y protagonismo de las universidades en el reto de la financiación educativa”, señaló Montoya Bozzi.

De igual manera, aseguró que desde este órgano de dirección se hace necesario “promover una mayor articulación entre Icetex y las universidades, el fortalecimiento de alianzas para mejorar la calidad de la cartera, así como procesos de modernización organizacional, tecnológica y de gobierno corporativo, acordes con la naturaleza financiera y social de la entidad”.

Para Montoya Bozzi, también es fundamental “apoyar el proceso de maduración de nuevos esquemas de captación de recursos, como la posibilidad de acceder a regalías o la promoción de donaciones del sector privado a cambio de beneficios tributarios, entre otras opciones”.

De igual manera, insistió en la necesidad de asegurar la continuidad ante la “preocupante alta rotación que tuvo la presidencia y la presidencia de junta directiva entre agosto de 2022 y el 2025″. “Eso ha generado dificultades en la eficiencia de la operación y alta rotación en cargos de dirección clave”, sostuvo.