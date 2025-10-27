Suscribirse

Política

Más de 300 usuarios del ICETEX piden al Senado destrabar la reforma y alivios urgentes a sus créditos

Los firmantes relataron en la carta una “carga financiera insostenible”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

27 de octubre de 2025, 9:27 p. m.
Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex.
Los usuarios reclaman también violaciones a normas vigentes. | Foto: Colprensa

302 usuarios del ICETEX —beneficiarios, familiares y codeudores— enviaron a la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado una carta en la que solicitan la pronta designación de ponentes para el proyecto de “Reforma Estructural al ICETEX” (Proyecto de Ley 587 de 2025), el respaldo público del Gobierno Nacional a la iniciativa y la adopción de medidas transitorios de alivio mientras la ley entra en vigencia.

Contexto: Deuda con el Icetex: ¿puede acogerse a la Ley de insolvencia? Ojo al proceso

Los firmantes relataron en la carta una “carga financiera insostenible” que, dicen, se agravó por la eliminación de subsidios de tasa y de sostenimiento. Ellos sostienen que la medida ha motivado aumentos significativos en las cuotas mensuales y que, en muchos casos, obliga a las familias a elegir entre pagar el crédito o cubrir necesidades básicas.

En el documento, dirigido a la Mesa Directiva de la Comisión Primera (presidida por Julio Elías Chagüi Flórez), los usuarios reclaman también violaciones a normas vigentes que, a su juicio, habrían dejado sin efecto subsidios para usuarios focalizados por Sisbén y estratos 1, 2 y 3.

La iniciativa legislativa a la que apelan los usuarios —el proyecto que busca una reforma estructural al ICETEX— ya cuenta con un historial parlamentario: fue radicada en la Cámara y avanzó en debates en la corporación y su objetivo ha sido modernizar la entidad y crear condiciones de crédito educativo más “justas y flexibles”.

¿Qué piden los usuarios?

En la carta solicitaron a la Comisión Primera del Senado la pronta designación de ponentes para el proyecto de ley que propone una reforma estructural a la entidad, con el fin de agilizar su trámite en el Congreso. Además, pidieron al Gobierno Nacional expresar públicamente su respaldo a la iniciativa y participar activamente en su mejoramiento durante los debates legislativos.

Contexto: Senador Mauricio Gómez Amín denuncia amenazas de muerte horas antes de iniciar debate de control político al Icetex

Mientras la ley entra en vigor, los firmantes reclamaron la adopción de medidas transitorios de alivio, como la restauración de los subsidios eliminados, la recomposición de las cuotas mensuales y la suspensión de cobros que califican como abusivos en la etapa de amortización.

También insistieron en garantizar, dentro del Presupuesto General de la Nación de 2026, los recursos necesarios para sostener los subsidios de tasa de interés.

Contexto: Acceda a condonación del 25% en créditos del Icetex: requisitos para acceder

En materia normativa, planearon cambios puntuales: establecer un límite a las tasas, prohibir la capitalización de intereses, restituir los subsidios de sostenimiento y tasa, definir reglas claras para condonaciones y abonos preferentes a capital, fijar un tope máximo de pago del 1,5 veces el valor prestado y crear un acompañamiento integral al usuario, que incluya atención en salud mental y orientación laboral.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Negocio de 30 millones de euros por Daniel Muñoz: gigante europeo lo sacaría del Crystal Palace

2. Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

3. Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

4. La historia detrás del traslado de la sede del Concejo de Barranquilla a una zona patrimonial

5. Tensión en el Caribe: bombarderos de EE. UU. se aproximan a Venezuela en medio de amenazas de Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IcetexCréditoEducación

Noticias Destacadas

Wally. @MeDicenWally

Wally contra todos: el influencer arrasa en la consulta de la izquierda y lanza insultos a diestra y siniestra. Esto ha dicho

Redacción Semana
Jhonier Leal, Carlos Andrés García y Mauricio Leal.

Bienes de Mauricio Leal: Hermano del estilista demandó “por indignidad” a Jhonier Leal, quien busca quedarse con las propiedades

Redacción Semana
Hernán Penagos, registrador nacional, durante la instalación de las elecciones de consejos de juventudes.

Registraduría remitirá al CNE la solicitud de Daniel Quintero para certificar que pueda comenzar su proceso de recolección de firmas

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.