Deuda con el Icetex: ¿puede acogerse a la ley de insolvencia? Ojo al proceso

Acceder a educación formal es una de las tareas que más se le complican a los jóvenes colombianos, dadas las múltiples barreras que tienen que sortear para poder estudiar en una universidad de calidad, ya sea por el alto precio que tienen las matrículas de las instituciones posicionadas, o por la dificultad o pocos cupos que tienen las universidades privadas.

En medio de este proceso, muchos optan por tomar créditos educativos para pagar universidades que no pueden costear con dinero líquido. Sin embargo, muchos no logran cancelar sus deudas de manera exitosa y tienen que sortear moras y otros problemas asociados al no pago de sus obligaciones.

El Icetex es una de las entidades más importantes para estudiantes que buscan créditos educativos. | Foto: Crédito: Colprensa/Getty

Muchos se preguntan sobre la Ley de Insolvencia, cuando no pueden pagar sus deudas. Por ello aquí le explicamos como funciona esa figura y si usted como deudor del Icetex puede acceder a la misma.

Esta ley es la 2445 de 2025 y permite que un deudor pueda llegar a varios acuerdos con sus acreedores para que pueda cubrir de manera exitosa el monto moratorio.

Entre los requisitos que debe cumplir se encuentra haber incumplido el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días o contra el cual cursen dos o más procesos ejecutivos de jurisdicción coactiva.

Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex. | Foto: Colprensa

El acuerdo bajo la ley de insolvencia se suscribe con todos los acreedores al mismo tiempo y se encuentra sujeto a la aprobación de un juez. Si el jurista considera que su solicitud es viable y debe ser aprobada, este ordenará el congelamiento de cualquier proceso judicial en su contra, que se relacione con el cobro de créditos. Luego se ordenará el cumplimiento del nuevo acuerdo.

Es importante que tenga cuidado con el incumplimiento del nuevo acuerdo. Esto debido a que si no lo cumple en los términos establecidos, los acreedores o quien hizo la conciliación, puede declarar el proceso como fallido y optar por una liquidación patrimonial. Es decir, que con sus bienes se empiece a pagar la deuda.

Son muchos los jóvenes que no logran sortear su deuda con el Icetex. | Foto: ADOBE STOCK