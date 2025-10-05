Acceda a condonación del 25% en créditos del Icetex: requisitos para acceder

En medio de un complejo panorama para la educación en Colombia, son miles los estudiantes que deben optar por acceder a un crédito educativo para poder estudiar. En este proceso, el Icetex es una de las entidades a las que muchos acuden para tal fin. Sin embargo, las deudas pueden llegar a un nivel elevado y difícil de manejar, por lo que hay varios beneficios a los que muchos pueden acceder.

Entre estos beneficios está la condonación, que permite que las personas salden sus créditos o una parte de ellos, tras cumplir con ciertos requisitos, condiciones económicas o sociales. Hay una ventaja a la que muchos pueden acceder y que promete la condonación del 25 %.

Estos son los requisitos para que pueda acceder. | Foto: SEMANA

Se trata del Plan de Condonación Parcial de Capital por Compensación Social, que permitirá condonar el 25 % sobre el saldo de capital adeudado a beneficiarios con crédito educativo de recursos propios, para pregrado, destino matrícula, que sean certificados por fuentes de información oficial por contribuir al bienestar de la sociedad colombiana.

La iniciativa está enmarcada en un plan del Icetex denominado Plan de Oportunidades, que aplicará para beneficiarios que cumplan requisitos. Este permitirá que quienes realizan labores sociales puedan contribuir de manera efectiva a reducir desigualdades, además de fomentar la equidad.

¿Quiénes pueden aplicar a los beneficios?

Es importante que tenga en cuenta que la selección será cerrada y a través de bases de datos que se entregan al Icetex y otras entidades del orden nacional. Las entidades que certificarán el requisito podrán ser las siguientes, si el beneficiario se encuentra dentro de las categorías mencionadas.

Tenga en cuenta quiénes pueden aplicar. | Foto: 123RF

Ministerio de Educación Nacional: docentes de educación básica, secundaria y media, vinculados al Ministerio de Educación Nacional, que ejerzan su labor en instituciones educativas públicas del país. Ministerio de Salud y Protección Social: trabajadores del sector salud vinculados al Ministerio de Salud y Protección Social que prestaron su Servicio Social Obligatorio en zonas rurales, apartadas o con difícil acceso a servicios de salud. Ministerio del Trabajo: jóvenes que hayan participado en el programa Estado Joven y que, durante su vinculación a entidades públicas, hayan demostrado un compromiso con el servicio a la comunidad. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): padres y madres comunitarios vinculados al ICBF que atiendan a niños y niñas en zonas rurales o con altos índices de vulnerabilidad. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: investigadores vinculados a instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyas investigaciones generen un impacto social positivo. Ministerio del Deporte: deportistas que hacen parte del Programa Atleta.

¿Cómo aplicar?

De acuerdo con el portal del Icetex, para aplicar deberá estar registrado en las bases de datos de las entidades del orden nacional definidas por la institución en el marco de esta medida. Además, la entidad fuente de información deberá certificar directamente ante el Icetex la labor de impacto social.

La condonación permite que pueda pagar más cómodamente sus créditos. | Foto: Colprensa

También deberá cumplir con estos requerimientos en la aplicación: